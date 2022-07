Irene Molina, la malagueña finalista de 'La Voz Kids'

Irene Molina en tan solo tres minutos de actuación impresionó y dejó sin palabras a los coaches de La Voz Kids. Estrofa tras estrofa, la malagueña fue creciendo encima del escenario, haciéndolo suyo y demostrando su evolución dentro del programa. En el veredicto final, David Bisbal era el que debía elegir quién pasaba al último programa y decidió que la malagueña tenía que estar en la final.

Con tan solo 14 años, interpretó en la semifinal Human de Christina Perri y mirando a su familia que se encontraba entre el público. Tanto Irene, como sus padres y su hermano al final de la actuación estaban tan emocionados que no pudieron evitar soltar algunas lágrimas, mientras Bisbal, impresionado, alababa a la joven malagueña y aseguraba que el crecimiento que ha tenido dentro del programa es muy notable.

En La Voz Kids, Irene ha ido superándose actuación tras actuación. En su turno en las audiciones a ciegas, no había llegado al primer estribillo de Someone you loved de Lewis Capaldi, cuando David Bisbal ya se había dado la vuelta impresionado por su voz. Sebastián Yatra no tardó en unirse al almeriense y ambos lucharon para conseguir que Irene estuviera en su equipo. Al final, la última palabra la tenía la malagueña y se decantó por Bisbal asegurando que tras las palabras de aliento de los coaches se encontraba impresionada porque “no me lo esperaba para nada”.

La malagueña tiene claro desde muy pequeña que su pasión es cantar y ya lo demostró con anterioridad en la temporada 2020-2021 del programa de Canal Sur Tierra de Talentos. Aunque se decanta por el pop internacional y los musicales, durante su paso por este talent show dio a conocer su versatilidad interpretando Born This Way de Lady Gaga; Al santo equivocado de Ariadna, y Me cuesta tanto olvidarte de Mecano.

Ahora le toca darlo todo este viernes en la final de La Voz Kids en Antena 3, donde se enfrentará a otros siete concursantes más. Estos son: Triana Jiménez, su compañera de equipo; Marina Oliván y Roberta Fauteck, del equipo de Aitana; Fran García y Pol Calvo, del equipo de Pablo López, y Marta Porris y Antonio Cortés, del equipo de Sebastián Yatra.