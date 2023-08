Marbella vibra con los ritmos latinos de Luis Fonsi

Marbella vibró con Luis Fonsi, el reconocido artista puertorriqueño actuó la noche de este lunes en el escenario del Starlite Occident, una de las citas más esperadas del festival boutique para los amantes de los ritmos latinos. Este icónico artista caribeño se ha convertido en una de las principales figuras de la música latina, con una próspera carrera que abarca más de dos décadas. Luis Fonsi, nacido en San Juan (Puerto Rico) no proviene de una familia de artistas. Sin embargo, apuntaba maneras desde pequeño. Con menos de cinco años imitaba en casa a la banda Menudo, de su compatriota Ricky Martin. A la edad de diez años se mudó con su familia a Orlando (Florida) y es allí donde vive su adolescencia. Ya en el instituto forma su primera banda y en edad universitaria tiene clara su pasión por la música por lo que acaba estudiando en la School Of Music de la Universidad de Florida. Sus ídolos en esa época son eclécticos: desde Michael Jackson a Luis Miguel pasando por Stevie Wonder.

Aunque empieza cantando en inglés, el sello Universal le ofrece la oportunidad de cantar en castellano, oferta que por supuesto no rechaza. Su primer álbum, Comenzaré entra nominado en los prestigiosos premios Billboard en la categoría 'Artista Revelación del Año'. El éxito que consigue con este primer disco en algunos países latinos, le anima a componer algunas de las canciones de su segundo disco. Y no solo compone para él, se lanza a componer canciones para otras artistas consiguiendo, por ejemplo, que Ednita Nazario ganara un Grammy con una de sus canciones. Con su tercer disco, consiguió el disco de oro en las primeras 24 horas tras salir a la venta.

Aunque la carrera de Luis Fonsi era ya notable, es con la publicación de Despacito cuando rompe con todas las expectativas. La canción se publica en 2017 con Daddy Yankee. Sin embargo, la versión que graba con Justin Bieber es la que consigue romper todos los récords de visitas hasta el momento en la plataforma YouTube. Precisamente, gracias a este último éxito, Fonsi ha recibido siete títulos Guinness World Records. Luis Fonsi ha sido repetidamente galardonado desde entonces en los premios Billboard Latin Music Awards, en los Premios Lo Nuestro y en los Latin GRAMMY Awards. Estos premios son un testimonio del impacto duradero de Luis Fonsi en la música, conectando con millones de personas en todo el mundo gracias a su talento y pasión.

Con una producción espectacular que incluyó todos los elementos que más representan su arte (alegría, amor, romanticismo, melancolía y mucha música), Fonsi repasó en Starlite Occident su exitosa carrera y también consiguió hacer que el público disfrutara al máximo al ritmo de sus éxitos más recientes, como Vacío, Bésame, Vacaciones y Dolce.

La cantera de Starlite Occident fue testigo de un emocionante encuentro con el cantante y compositor caribeño. Durante su actuación, el escenario se llenó también con sus temas más icónicos, entre ellos Despacito, Échame la culpa, Calypso o No me doy por vencido, lo que generó cánticos y ovaciones por parte del público.

Rostros conocidos entre el público

Entre los asistentes, rostros conocidos como Miguel Ángel Silvestre, Esther Cañadas, Rosana, Dani García, Rudy Fernández y Helen Lindes, Willy Hernangómez, Jaydy Michel, Carmen Lomana, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Cayetana Guillén Cuervo, Arancha del Sol, Agustín Bravo, Rosario Mohedano, o el ministro de Cultura y Deporte, Miqel Iceta, quienes no quisieron perderse el espectáculo y disfrutaron al máximo la experiencia Starlite Occident 2023. Águeda López, mujer de Luis Fonsi, y Helen Lindes celebraron más tarde en el espacio Sessions sus cumpleaños, rodeadas de amigos y familia. Haciendo honor a esta cita tan especial, tras el concierto en el Auditorio, Starlite Occident celebró en el espacio Sessions un after party de temática puertorriqueña, donde la diversión y la música continuaron hasta el amanecer.

Con un nuevo escenario, envolventes pantallas y la tecnología más avanzada, el público vibró y bailó al ritmo caribeño en el lounge de Starlite Occident, el lugar perfecto para sumergirse por completo en el mejor ambiente nocturno bajo las estrellas.