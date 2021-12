El escritor Mohamed El Morabet gana el premio Málaga de Novela con la obra 'Desierto Mar'.

Una madrileña de 31 años y un joven magrebí cruzan sus vidas en Tetuán encontrando el arte como punto de encuentro entre estos dos protagonistas de la novela Desierto Mar. Su autor, Mohamed El Morabet se ha postulado como ganador en la decimoquinta edición del Premio Málaga de Novela por su obra; en la que “se subrayan los vínculos entre el universo marroquí y el mundo occidental mezclando diferentes géneros en un relato que contiene un giro inesperado”, según ha indicado el jurado este lunes en el fallo del premio.

“No es una novela autobiográfica, pero cada uno de los personajes representa una parte de mí y de mis vivencias como joven marroquí que se trasladó a Madrid a estudiar. Estoy en los dos protagonistas”, ha explicado el escritor de 38 años originario de Alhucemas. Un relato en el que convergen dos universos paralelos, un joven panadero que comienza el día a las 3 de la madrugada, pero que se adentra en un proceso ambicioso en busca de su felicidad, y una chica madrileña que se muda a la ciudad de Tánger para impartir clases en la Facultad de Bellas Artes, ciencia que se convierte en el punto de convergencia de estos ficticios. “Considero que la unión por el arte tiene más presencia en la novela que el choque entre los dos mundos”, ha explicado Mohamed.

Un argumento que casa con la trayectoria personal de El Morabet, quien a sus 19 años se instaló en la capital para iniciar sus estudios como ingeniero, aunque la vida lo encauzó a que finalizara la carrera de Ciencias Políticas, y desde entonces está afincado en el país. “Alhucemas es una ciudad con gran presencia española, mi infancia está ligada a España”, explicó el autor, el cual lleva diez años escribiendo en castellano. Asimismo, el escritor confesó que el mayor esfuerzo lo tuvo que realizar para adentrase en la piel de la protagonista. “No quedan restos en la novela del joven que llegó a España para ser ingeniero, pero sí del adolescente que quería ser artista”, ha revelado.

“He tratado de diluir todo el conflicto burocrático, no he querido hacer una novela política”, ha apuntado el escritor. El artista ha explicado algunas pinceladas de una obra que arranca con la Marcha Verde, que constituyó la invasión marroquí de la provincia española del Sáhara en 1975, pero en la que ambos protagonistas no se encuentran hasta 1983 y que se alarga hasta 1992. Con este hecho histórico arranca el primer capitulo de una obra que será editada próximamente por la editorial Galaxia Gutenberg.

No se han desvelado más avances de la novela este lunes en el Museo del Patrimonio Municipal cuando la concejala del Cultura, Noelia Losada, ha dado a conocer el ganador del premio. "La lengua sirve como ejemplo para unir culturas, y la obra de Mohamed es un ejemplo de ello", ha apuntado la concejala. Eva Díaz, directora del Centro Andaluz de las Letras y miembro del jurado que certamen, ha resaltado el detalle con el que está descrito el paisaje en el relato. Asimismo, el director de la editorial Galaxia, Joan Tarrida, ha apuntado a que la novela forma parte del fenómeno de escritores de otros ámbitos que adoptan el español y que enriquecen la literatura del país aportando miradas desde otros espacios.

El galardón conlleva una dotación económica de 18.000 euros y la publicación de la obra en la editorial mencionada en una edición que ha reunido 287 candidaturas.