Nominados al mejor director en los Premios Goya de 2021

Este sábado 6 de marzo el cine tiene un protagonismo especial en España. Llega una Gala de los Goya que ha tenido que reinventarse debido a la crisis sanitaria y las medidas y restricciones que la sociedad está sufriendo por la pandemia.

Por ello, ya lo adelantaron en la presentación, la gala tendrá un formato híbrido, telemático y presencial. Es decir, Los nominados y nominadas del año estarán presentes a través de la tecnología por primera vez en la historia de los premios, un aspecto que debe verse como algo normal en el proceso de digitalización que llevamos asimilando este último año.

Desde la primera gala en 1987, por la alfombra roja han pasado numerosos artistas y profesionales del celuloide que han puesto en escena unas películas que han quedado para el recuerdo. Esas películas no tendrían sentido sin los directores, unas personas que hacen de una idea un auténtico éxito de masas, de esos que arrasa en las taquillas y consigue infinitos galardones. Este año, los nominados a 'Mejor director' son:

Icíar Bollaín

La madrileña, de 53 años, ha conseguido el mérito de ser una de las candidatas a ganar el Goya al mejor director gracias a su trabajo en La boda de Rosa, un film que nos muestra la ruptura que la protagonista, a punto de pasar por el altar, tiene con su vida actual en busca de nuevos horizontes que la hagan más feliz tras años cuidando de los demás. Bolllain ha trabajado en otras grandes producciones como El olivo, En tierra extraña, Katmandú, un espejo en el cielo, También la lluvia, Mataharis y Te doy mis ojos.

Salvador Calvo

Es uno de los grandes favoritos gracias a su película Adú. El madrileño, de 50 años, ha conquistado los corazones con esta película que narra el intento desesperado por alcanzar Europa un niño de seis años y su hermana mayor que agazapados esperan en una pista de aterrizaje en Camerún poder viajar en la bodega de un avión. Calvo ya era conocido por sus labores en producciones como Maras y Los últimos de Filipinas.

Isabel Coixet

La de San Adrián de Besós es muy conocida en la Gala de los Goya y por el público en general al conceder muchas entrevistas en programas de actualidad y por esa personalidad y humor tan característicos. Este año vuelve a ser primordial en los premios por su quehaceres en Nieva en Benidorm, una película que mezcla la soledad, la jubilación anticipada, el misterio y el amor, todo ello en el balneario costero. A sus 60 años, Coixet tiene una larga trayectoria en producciones como Elisa y Marcela, La librería, Spain in a Day, Nadie quiere la noche, Learning to Drive, Another Me y Ayer no termina nunca.

Juanma Bajo Ulloa

El 1 de enero de 1967 nacía en Álava, Juanma Bajo Ulloa, un director de cine que ha conseguido hacerse un hueco este año en los Premios Goya. Su trabajo en la película Baby, que narra los problemas de una joven drogadicta que al verse embarazada decido vender a su hijo para luego, arrepentida, recuperarlo, es para muchos una obra maestra. A Bajo Ulloa ya se le conoce por otras grandes producciones como Rey gitano, La flor del tiempo, Historia de un grupo de rock, Frágil, Ordinary Americans y la mítica Airbag.