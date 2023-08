Pastora Soler: "Estoy viviendo un momento muy bonito de madurez y plenitud"

La cantante conocida artísticamente como Pastora Soler (Coria del Río, 1978) actuará el próximo 12 de agosto en el Festival Cueva de Nerja haciendo disfrutar a su público de temas como Rascacielos, Que hablen de mí o No será de nadie. En Nerja presentará su nuevo disco llamado Libra y al que le da nombre también a su gira. Un concierto que formará parte del 62 Festival Cueva de Nerja, un evento organizado por la Fundación Cueva de Nerja y Grupo Mundo

En 2020 celebró sus 25 años de carrera en los que ha publicado doce álbumes de estudio y ha compartido proyectos y escenarios con Alejandro Sanz, Raphael, Mónica Naranjo, Armando Manzanero, Malú, Miguel Poveda o Sergio Dalma. Cuenta con numerosos premios, entre los que se encuentran la Medalla de Andalucía, el Micrófono de Oro 2007, otorgado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión; dos Premios de la Música, cuatro Premios Dial, Premio del Senado Mujer 2008 y una nominación a los Grammy Latinos, entre otros.

–Ha sacado un nuevo disco llamado Libra, ¿de dónde proviene el nombre de su disco?

–Tenía muchas ganas de tener un disco que tuviera mi horóscopo porque me identifico muchísimo con él. Este disco al final surgió siendo un disco muy conmovedor, muy equilibrado, muy yo, mi parte personal, o sea, como con ese equilibrio del que tiene libra. Con todas esas partes musicales que a mí me gustan y mucho que ver conmigo como persona. Entonces por eso lo titulé Libra.

–Hablando de equilibrio, ¿ha pasado por distintos momentos durante su carrera, pero cómo se encuentra ahora mismo?

–La verdad es que viviendo un momento muy bonito de madurez, de plenitud, sintiéndome súper a gusto en lo que hago y cómo lo hago. Gestionando mi carrera compaginándolo con mi vida personal, conciliando como madre, como mujer trabajadora, o sea, intentando equilibrar como dice mi horóscopo una vez más, pero sobre todo disfrutar muchísimo de mi profesión y de mi vida. Así que me encuentro muy feliz.

–Durante tu carrera pasó por Eurovisión con la canción Quédate conmigo. ¿Ha influido de alguna manera su paso por este concurso?

–La verdad es que Eurovisión fue un punto de inflexión importante, con lo cual conocí a gente que no conocía, que ya llevaba varios años de carrera y fue un momento bonito, personal y profesional muy importante. Después he seguido recogiendo el fruto de esa experiencia que fue muy positiva y que sobre todo para la gente fue un momento muy emocionante. Y de conocer en el proceso a la gente que a lo mejor no seguía mi música.

–Después de tanto años en la industria, ¿está en el momento que deseaba?

–Ya son treinta años de carrera y aunque cuesta encontrar tu identidad como artista y y cuesta ser capaz de gestionar tu carrera de toma de decisiones después de tantos años y con la experiencia y la madurez, pues uno controla las riendas. Y haciendo exactamente lo que quiero hacer y como lo quiero hacer.

–Al llevar tanto tiempo de profesión, ¿es difícil mantenerse tanto años con la competencia que existe en este oficio?

–Sí, la verdad es que la gente con los años quizás lo más difícil, siempre lo decimos, es mantenerse. Hay épocas más fructíferas que otras que al final tienen sus altibajos, pero te das cuenta que tienes que seguir trabajando. Cada vez se hace más complicado, por las distintas tendencias, por las modas musicales que hay. Pero yo creo que hay que hacerse amigo de esa tendencia de lo digital e intentar siempre querer dar un pasito más, intentar evolucionar y no quedarse estancado, y seguir teniendo esas inquietudes, hacer lo que mueve esta profesión.

–¿Qué espera del público de Málaga el próximo 12 de agosto?

–Bueno, la verdad es que Málaga para mí es como estar en casa. Hay mucha gente que conozco muy bien, estoy casa con un malagueño así que tengo parte malagueña. Entonces es un público que no tengo que descubrir. Al contrario, es un público que te da respeto porque son conocidos, porque es casi jugar en casa. Y quizás en esa cita nos exige un poquito más porque sí, pero también es un público muy cálido, muy agradecido y de siempre con los brazos abiertos. Será una ciudad bonita, importante.

–Por último, tiene preparado algo nuevo de proyectos.

–El próximo año, el 2024 es cuando cumplo los 30 años. Es una fecha importante. Estoy intentando ordenar entre tantas ideas que vamos a hacer, pero todavía no tengo ni idea. Justamente estoy trabajando en ello. Y este proyecto verá la luz el próximo año.