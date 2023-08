'Random Fest' aterriza en Marenostrum Fuengirola el 25 de agosto con Miguel Campello, Ojete Calor y Antílopez

Marenostrum Fuengirola ha sido recientemente reconocido como Mayor Festival de Ciclo de España, gracias a la cantidad de espectáculos que acoge cada año. Este verano contaremos con 'Random Fest' el 25 de agosto, donde se incluyen las actuaciones de Miguel Campello, Ojete Calor y Antílopez, en lo que será una de las noches musicales más divertidas del ciclo de conciertos. El recinto abrirá sus puertas a las 18:00 horas.

El compositor y cantante, Miguel Campello se caracteriza por la potencia de su voz y letras que ha plasmado a la perfección en su último trabajo 5, haciendo referencia a su número de la suerte. Con una carrera impecable y apasionada, este icono del mestizaje y el arte como forma de vida, consigue abarrotar teatros clásicos y festivales contemporáneos con una apuesta musical que se adapta a cualquier tiempo y espacio.

La segunda de las actuaciones confirmadas para la noche del 25 de agosto es la de los reyes del "subnopop", grupo compuesto por Carlos Ojete y Aníbal Calor: Ojete Calor. Los dos cómicos ofrecerán a los asistentes su nueva tournée Europea que se llevará a cabo solo en España. Sonarán sus auténticos hits satíricos Viejoven, Mocatriz, Tonta Gilipó o Qué Bien Tan Mal.

El último de los grupos que se subirá a las tablas del escenario Unicaja Banco será el dúo musical Antílopez con su "chiripop". Un concepto creado por ellos mismos que fusiona el blues, flamenco y pop, cabaret, canción de autor, hasta reggae. Una apuesta que traerá al escenario el humor en las letras e interpretación. Tener, Tener, Tener es el Suplicio Final, Fuga de Cerebros o Dibujo Libre serán algunas de las canciones sarcásticas que interpretarán.

Marenostrum Fuengirola

La ecléctica programación de Marenostrum Fuengirola y su espectacular recinto frente al mar con vistas al Castillo Sohail lo han convertido en uno de los enclaves musicales más exclusivos del mundo. Nació en 2016 como una apuesta clara y decidida del Ayuntamiento de Fuengirola por la cultura y la música en directo, y en sus pocos años de vida ha sido capaz de atraer a los más prestigiosos grupos nacionales e internacionales gracias al apoyo de las principales promotoras, consiguiendo una gran proyección internacional, una estimulación de la economía local y la generación de empleos directos e indirectos durante el desarrollo de este.

En 2019, fue el recinto escogido por Jennifer López como única fecha de su gira europea, y en 2022 acogió el único festival creado por Louis Tomlinson “The Away From Home Festival”. En el pasado, Marenostrum Fuengirola ha recibido estrellas de gran prestigio como Bob Dylan, Rod Stewart, Santana, Ricky Martin, Sting, Alejandro Fernández, Manuel Carrasco, Vetusta Morla, Izal, The Beach Boys, Dulce Pontes o Marc Anthony, entre muchas más.

Y no sólo eso, Marenostrum Fuengirola nace con la responsabilidad de cuidar el entorno que le rodea. Apostando desde el inicio en sostenibilidad el recinto sigue un plan de actuación para el desarrollo de los Objetivos Desarrollo Sostenible 2030, reducir la huella de carbono y mejorar la vida de las personas. Es un recinto 100% libre de plásticos de un solo uso, y trabaja en 10 de los 17 ODS.