Sito Alonso: "El Unicaja nos ha sacado de la pista"

Un lunar en un expediente que no empaña la gran temporada del UCAM Murcia, que se empequeñeció en el Carpena ante un Unicaja indomable. Sito Alonso daba las causas de la derrota. "Buenas noches. Simplemente hablar de dos o tres cosas que son fundamentales. Primero, estar muy orgullosos por las cosas que ha hecho el equipo porque lograr competir con el Unicaja hace una semana, en la misma Final Four, habla del nivel que es capaz de alcanzar este equipo, no hoy, pero sí estar vivos en el resto de competiciones que hemos jugado. El Unicaja, más con esta atmósfera, tiene un nivel físico que ahora mismo no podemos alcanzar, a lo mejor sí durante la temporada, no a ese nivel de energía. Cuando el Unicaja tiene esta energía, es muy difícil, sobre todo eso, al margen de su talento. Tenemos que aprender para recuperarnos lo mejor posible, jugándonos esas plazas de play offs en Vitoria, algo que nosotros ya tenemos. Y seguir dando guerra. Felicitar al Unicaja por el éxito de esta Final Four. El ganar es muy difícil cuando tiene este favoritismo".

"Cuando Unicaja esta a este nivel físico. La ausencias me dan igual, hoy y siempre. No podemos alcanzar el nivel físico que tiene el Unicaja. Cualquiera que haya estado en esta pista, lo sabe. Hasta difícil el primer pase del sistema. Cuando lo tienes en contra, mas en un día así para ellos, regalando rebotes ofensivos y perdidas, se ve que no llegamos a ese nivel. Ya estaremos preparados para otras batallas. El Unicaja hace dos días era líder, y ha vapuleado aquí a equipos infinitamente mejores que el nuestro. Nosotros a Vitoria ahora, ellos son novenos y nosotros con el mismo balance que el cuarto. Zaragoza tiene mucho nivel. El otro día ganamos, hoy lo hicieron ellos a Manresa. Nosotros no teníamos aquí a nuestro público. El cansancio es el mismo. El poderío físico sobre todo. Nos han sacado de la pista legalmente, como nos gusta a nosotros, algo que hemos hecho esta temporada. Ojalá nos encontremos en play offs, pero no en primera ronda, sino más tarde", profundizaba el técnico del UCAM Murcia.

"Estamos empatados con el cuarto, es algo obvio. El UCAM ha ganado 23/25 esta temporada en casa. Tendremos en casa a Breogán después, esperando que el Barça falle. Cuanto más arriba estemos, mejor, porque ya nos pasó en la Copa, que viene el Real Madrid en cuartos de final y al final no lo ganas. Espero que podamos jugar play offs más veces". Los pimentoneros son cuartos, pero con el mismo balance que Valencia Basket, ahora cuarto.