Alberto Díaz y su mensaje de capitán: "Este equipo quiere luchar por lo máximo"

El Unicaja regresó al Carpena y dejó claro que la derrota en Tenerife no significaba que fuesen a levantar el pie del acelerador, lo que restaba de temporada regular, sino que fue solo una derrota ante un gran equipo en un partido puntual. Tras el duelo, Alberto Díaz habló para los micrófonos en 'SER Deportivos'.

Una muestra clara de los objetivos del equipo fue la declaración de intenciones del capitán: "Este equipo es ambicioso, es cierto. Bueno, quizá ese tipo de presión no nos corresponde, pero este equipo tiene hambre, quiere luchar por lo máximo, quiere ganar los dos partidos que quedan y si se puede alcanzar la primera plaza, pues bienvenido sea. No depende solamente de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es lo importante". "El equipo creo que demuestra que tiene hambre, que no se relaja. Teníamos ganas con nuestra afición, con nuestra gente, mucho tiempo fuera del Carpena y el equipo ha estado espléndido atrás, hemos podido correr y creo que se ha mostrado la mejor versión nuestra", añadió sobre la victoria de este domingo.

Después de esto, tuvo unas palabras para la afición: "Se lo agradecemos, creo que este título es para ellos también, ellos son parte de este club, de este título y bueno, pues por los años que hemos sufrido lo que estamos aquí, sabemos lo dulce que es, cómo se vive y bueno. Y ahora disfrutarlo". "La ilusión de la gente, cómo nos recibe, cómo vive, bueno, al final yo creo que sobre todo la ilusión de los niños, cuando ves que de verdad tienen ilusión, que se emocionan viendo el equipo, creo que eso es algo que este equipo ha conseguido, no únicamente con el título, sino antes, y con eso yo me quedo. Me quedo con que cada vez vemos más niños en el Carpena, viendo baloncesto, y eso como malagueño, como persona que ha crecido aquí, creo que es maravilloso", añadió.

Antes de concluir, habló sobre que ha establecido un nuevo récord de rebotes de exteriores en el club: "Bueno, me caían a mí todos los rebotes, es cierto que son de esos días en los que parece que te llega a todo y lo importante es que ha ayudado al equipo, que el equipo ha estado sólido, que intenta aportar todo lo que pueda en varios aspectos del juego y hoy ha sido una de ellas. Es anecdótico, lo importante es que el equipo ha estado bien, que la afición lo ha disfrutado, hemos sido un equipo durante los 40 minutos y bueno, los récords y eso, no hay que mirarlo".

Por último, respondió al ser preguntado por las quejas arbitrales desde el banquillo de Sito Alonso: "Si te soy sincero, no sabría decirte por qué creo que todos hemos estado metidos en el juego, no nos ha dado tiempo a pensar en árbitros, hemos hecho lo que teníamos que hacer y ya está".