El Costa del Sol Málaga mantiene su plena confianza en Laura Sánchez

El Costa del Sol Málaga está en la recta final para la confección de la plantilla que sostendrá el proyecto 2024/25. Hay unos pilares sobre los que construir el presente y el futuro de las panteras, que continúan nutriéndose de sangre malagueña. Laura Sánchez renueva hasta el 2025, en una jugadora en la que el club mantiene su plena confianza recién cumplidos los 22 años. Está siendo una temporada diferente para la extremo, que solamente pudo disputar dos partidos oficiales en septiembre. En la semifinal de la Supercopa Ibérica Femenina cayó lesionada, rompiéndose el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Se operó días después y comenzó un proceso donde ya se ve la luz al final del túnel.

El equipo malagueño volverá a contar con la canterana, miembro en todos los títulos que ganó el conjunto dirigido por Suso Gallardo en esta época dorada. "Continuar un año más en casa rodeada de mi gente al final es algo siempre bonito y positivo. Quiero agradecer al club porque al final está apostando por mí. Tiene muchas aspiraciones y muchos proyectos de futuro y yo estoy dispuesta a seguir", asegura la joven, que debutó en la élite siendo cadete y ahora afronta su primera gran piedra en el camino: "Está siendo un año bastante complicado, estoy aprendiendo bastante en lo personal y deportivo. Me lo tomo como un año de aprendizaje donde estoy valorando otras cosas en las que antes no me paraba tanto. No lo veo tan negativo, sí más positivo para aprender. Trabajando para volver lo mejor posible".

La extremo izquierdo se encuentra en la recta final de su recuperación y dando pasos hacia adelante para estar en el inicio del próximo curso en la pista, si todo marcha según los plazos. Sus palabras siguen mostrando hambre. "Al final eso es un sueño que está permanentemente en mi cabeza, cada día me levanto y me veo en la pista jugando y saltando con mis compañeras. Trabajando para volver lo mejor posible. Es un sueño al que a día de hoy tengo que pararle los pies y saber que es algo más futuro. Super contenta, super ilusionada porque llegue. Seguro que pronto estamos en el 40×20", termina. Es parte del ADN malagueño de esta plantilla histórica. Laura Sánchez y el Costa del Sol Málaga quieren volver a disfrutarse.