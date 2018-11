Rod Stewart actuará en Fuengirola el próximo julio

Rod Stewart es ya el primer artista internacional en confirmar su participación en el Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola. Lo hará el próximo 3 de julio dentro de la gira de presentación de su nuevo álbum, Blood Red Roses, que arranca el 31 de mayo del 2019 en Southampton, y con la que también recalará el 29 de junio en el nuevo festival Músicos en la Naturaleza, que se celebrará en la localidad abulense de Hoyos del Espino.

Según fuentes de la organización, Rod Stewart interpretará grandes clásicos como Maggie May, Da ya think I'm sexy?, I don't wanna talk about it o Sailing además de canciones de último disco.

Las entradas para el concierto de Fuengirola saldrán a la venta el 23 de noviembre a las 10:00 en Riffmusic.es, Marenostrumcastlepark.com, Ticketmaster y El Corte Inglés. Los precios van desde 65 hasta 120 euros, en todos los casos más gastos de gestión.