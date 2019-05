La traducción literaria, a debate en la Casa Gerald Brenan

Málaga acogerá la próxima semana un encuentro nacional de traducción organizado por la Casa Gerald Brenan, La traducción siempre dice sí, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de mayo en el propio centro de Churriana, según informaron este miércoles la directora general de Cultura, Susana Martín; el director de la Casa Gerald Brenan, Alfredo Taján; y el responsable de la coordinación del encuentro, el poeta y traductor Ben Clark.

En esas tres jornadas se darán cita un total de siete profesionales de la traducción entre los que se encuentran dos Premios Nacionales de Traducción, Neila García Salgado y Vicente Fernández González.

El título de esta actividad es un guiño a la obra de Brenan The Lighthouse Always Says Yes (1966) y pretende poner de manifiesto que la traducción siempre es posible. Se trata de acercar al público lector el papel de la traducción literaria, en muchas ocasiones ignorado. Durante estos días, se debatirán aspectos tales como la creatividad del traductor literario. Además se pondrá de manifiesto la labor de Gerald Brenan y de Gamel Woolsey como traductores literarios.

Asimismo, participarán en este encuentro Jordi Doce (Gijón, 1967), licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo y doctor en literatura comparada por la Universidad de Sheffield; Eva Gallud (Madrid, 1973), licenciada en Filología inglesa y traductora; Carlos Pranger (Málaga, 1978), escritor, traductor, conferenciante y albacea literario de Gerald Brenan; Neila García Salgado (Ourense, 1991), traductora e intérprete, Premio Nacional a la Mejor Traducción 2018; Antonio Rivero Taravillo (Melilla, 1963), traductor y poeta, licenciado en Filología inglesa por la Universidad de Sevilla; Vicente Fernández González (Talavera de la Reina, 1953), filólogo y traductor literario de obras escritas en griego moderno, Premio Nacional a la mejor traducción: en 2003 y en 1992; y Olivia de Miguel, licenciada en Filología inglesa y doctora en Teoría de la Traducción por la Universidad Autónoma de Barcelona, desde 1992 hasta 2013 fue profesora de traducción literaria en la Facultad de Traducción.