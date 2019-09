La poesía de Borges y Machado le ha inspirado mucho. En lo musical le cuesta elegir, pero si tuviera que reivindicar a alguien sería Roger Waters. Santi Balmes (Sant Vicenç dels Horts, 1970) crea y da voz a las letras de Love of Lesbian desde que naciera el primer disco, hace 20 años. Combina su faceta como cantante con la de escritor y novelista. Un músico que defiende el contenido lírico de las canciones y los detalles en estos días en los que, asegura, falta paciencia a la hora de crear música.

–¿Cómo se resumen 20 años de Love of Lesbian?

–Te diría que ha sido como la carrera de un gato con varias vidas. Hemos pasado por tres o cuatro fases ya. Somos una banda que no tiene nada que ver con cómo empezó, aunque seamos casi los mismos. Después de tanto tiempo, si el proyecto continúa es porque ha sido un auténtico work in progress y ha sabido mutar.

–¿Qué conserva y que ha perdido la banda a lo largo de esas etapas?

–Yo creo que conserva esa manera artesana de hacer las cosas, de preocuparse de los discos y evitar las canciones de relleno. La manera de vivir cada disco como si fuera un concepto, eso es intocable para nosotros. Con respecto a lo que se pierde, podríamos hablar de la ingenuidad con respecto a la industria, cada vez somos más conscientes de cómo funciona la maquinaria, qué es lo que se le exige y cuáles son las trampas de esta profesión. Saber discernir entre esas personas que te aprecian realmente y las que solo te quieren por interés. Con respecto a la música, si mantenemos la ingenuidad creativa.

"Hubo un momento en el que la gente había percibido que éramos un grupo grande cuando nosotros aún no lo veíamos así.

–Un proceso de madurez a lo largo de los discos.

–Si, sobre todo a la hora de evaluar nuestro entorno continuamente, siempre cambiante, y convertirnos en un ente autocrítico capaz de saber reaccionar ante los retos nuevos. Saber estar a la altura de cualquier circunstancia, porque realmente hubo un momento en el que la gente había percibido que éramos un grupo grande cuando nosotros aún no lo veíamos así.

–¿Qué significa Málaga para la banda?

–Para nosotros, Málaga es una ciudad muy importante. La primera discográfica que nos fichó era malagueña (Pussycats Record). Siempre hemos tenido una afinidad con la ciudad, no te lo digo en broma como podría decir con otras que si reconocemos que nos han costado más. Es cierto que podríamos haber venido mucho más por los fanes que tenemos aquí, pero no sé, hemos sido siempre cautos a la hora de venir a Málaga. Nos parece una gran ciudad y siempre es un placer volver.

–Los primeros temas de Love of Lesbian eran cantados en inglés. ¿En qué momento decidís cambiar al castellano?

–Hay una sensación muy clara de desubicación y un momento en el que me acabo planteando si llevo escritas tantas páginas en español, unas ochocientas, ¿por qué estoy cantando en inglés? Fue en el Primavera Sound de 2004 cuando me di cuenta de que algo no funcionaba al estar delante de gente con la cual me hubiera expresado en catalán o en castellano y en cambio estaba cantando en inglés. Eso me produjo un shock muy extraño y cuando bajé del escenario me fui con una idea bastante clara de que por ahí no iban los tiros, a menos que me dijeran: “oye, que tus padres biológicos son de Brighton”, cosa que no sucedió (ríe). Te planteas con qué idiomas puedes resultar creíble para ti mismo y esos son con los que has socializado, con los que vives tu día a día, y en este caso son el castellano y el catalán, con el que todavía, por cierto, tenemos una deuda pendiente.

–La banda ha innovado en las últimas giras el formato directo con la inclusión de vientos. ¿Qué supone esta renovación?

–Viendo el papel de los vientos en conciertos de bandas como Father John Misty, en los que aportan cierta sobriedad, pensamos incluirlos a nuestro directo. No queríamos utilizarlos como quizás lo haría una banda de mestizaje, sino como algo mucho más sobrio y pausado que le diera una vuelta al repertorio. Con Álex, Marcos y Ernesto hemos creado una sintonía hermosísima. No descarto que volvamos a repetir este formato, porque me da la sensación que LOL es un grupo que necesita mucha gente sobre el escenario. Ahora somos once pollos cacareando a la vez y cuando yo, que estoy en el medio, hago una visión 360 con el público y la banda me siento un auténtico privilegiado.

–¿Ha cambiado el significado de la palabra indie?

–Nosotros somos una banda que aunque estuviera en la mejor multinacional sería una anomalía y hasta un problema para esa discográfica. Aunque estamos con Warner, somos una banda muy celosa con su contenido y la forma de presentarlo, de controlar todo el proceso. La clave es crear con tus fallos y aciertos de una manera muy personal un catálogo de estilos y a partir de ahí me da igual como lo quieras llamar. Lo más interesante para mí siempre ha salido del indie, luego el mainstream lo ha adaptado y lo ha hecho suyo, pero que una canción de Beyoncé puede tener arreglos más atrevidos que un grupo indie que lo que quiere es imitar el sonido de Lori Meyers, por ejemplo. Se trata de decir si tienes personalidad y si quieres crear tu propio discurso. Indie se acaba convirtiendo en una nota a pie de página.

"Necesitamos menos distorsión, el poder ha conseguido distraernos con un mundo de ficción”

–¿Qué necesita la sociedad hoy en día?

–Creo que necesitamos menos distorsión. El poder ha conseguido que con tanta plataforma social y digital acabemos viviendo en un mundo casi 100% virtual y de ficción con el que estamos más entretenidos y por tanto calladitos.

–¿Qué le espera a los seguidores de Love of Lesbian?

–Si todo va bien y las musas llegan a la hora, en el tercer trimestre del año que viene estaremos presentando nuevo disco.