"El buen crítico traza un camino para ayudarte a entender el arte"

José Altozano, o Dayo Script en youtube, es periodista en activo especializado en videojuegos y cine. Desde Eurogamer, pasando por mundogamer a IGN defiende el videojuego como obra cultural merecedora de una revisión en profundidad de su narrativa, su intención, y por encima de todas las cosas, su arte. Acaba de publicar su primer libro, El videojuego a través de David Cage, una revisión a las obras creadas por David Cage, uno de los creadores que han cambiado el paradigma del videojuego.

-¿Le supuso algún reto analizar la obra de David Cage?

El crítico debería encontrar un punto en la discusión, decir más que lo bueno o lo malo que es una obra"La innovación no siempre es la clave del éxito al igual que ser indie no significa que seas innovador"

-Mas que un desafío, supuso valorar más sus éxitos y comprender mejor su estilo. Ver que hay cosas que sólo sabe hacer Cage y fijarme mucho más en sus fracasos y caídas y sus muchos, muchos, muchos errores.

-Cage dice que para cambiar el sistema tienes que conocerlo. ¿En el mercado solo arriesgan los pequeños proyectos o las compañías que se lo pueden permitir?

-Depende. Hay muchos estudios que no están poniendo nada nuevo sobre la mesa, quizás alguna mecánica. La base la tienen todos iguales. Si quieres llamar la atención y eres nuevo te va a venir bien. Pero he visto estudios y juegos que eran plagios de otros. La innovación no siempre es la clave del éxito al igual que ser indie no significa que seas innovador. La cuestión es que los Triple A (las grandes distribuidoras) pueden permitirse el Fail Faster, en él pruebas muchos conceptos y si fallas pasas al siguiente. Al final saben lo que funciona y termina llevándoles, desgraciadamente, al conservadurismo.

-En los juegos indies la tendencia es el juego introspectivo en el que el jugador y el videojuego se están comunicando al unísono. ¿Cree que la tendencia de los indies viene influenciada de la obra de David Cage?

-No necesariamente. Negar su influencia sería una estupidez, pero él no descubrió la emoción. Si el videojuego no hubiera emocionado nadie los estaría haciendo. Creo que los indies van a este componente emocional. Aunque hay pasión en el triple A, en el indie es diferente. También, al no tener tantos recursos esperan ofrecer ese plus, un valor al juego.

-En el libro usa el concepto del Ciudadano Kane, esperar una obra que marque un referente para poder considerarlo arte. ¿Por qué no tenemos que esperar un Ciudadano Kane de la literatura o el teatro?

-Porque las otras artes ya están probadas. Con el videojuego la gente cree que no. Pero ahí está. El TheNew York Times, en la sección de cultura de El País, eldiario.es ya tiene una sección de videojuegos... Lo que pasa con Kane es que quieren tener el trabajo hecho y fácil. Una obra a la que señalar. Pero temen las consecuencias que se haga popular. Significaría plantearse si inculca buenos valores, o malos. Si dejamos de enfocarlo en términos técnicos y empezamos a verlo en filosóficos.

-Entrando en la cuestión de algo tan nuevo como ser periodista de videojuegos, ¿qué diferencia hay entre un crítico amateur con un profesional?

-Ayer estaba dando una charla en la cual decía que todos podemos dar una opinión pero no todo el mundo puede escribir una crítica. Del mismo modo que todos podemos cocinar pero no somos un chef. La diferencia es que el crítico se entiende con que tiene un paladar refinado. El crítico debería encontrar otro punto en la discusión, decir algo más que lo bueno y lo malo. Ahondar en nuevas perspectivas. El buen crítico te traza un camino para ayudarte a entender el arte.

-¿Algún mito negativo sobre los videojuegos que se haya desmentido a lo largo de los años?

-En general, la mayoría han caído. Contenido violento, malgastar la vida, pérdida de tiempo, vacío e insulso...Con todas las cosas se demuestra que es un entremetimiento, que tiene salida profesional (E-Sports). Hay videojuegos que demuestran lo que pueden transmitir. Los videojuegos son una herramienta, todo depende de cómo la consumas y cómo seas tú.

-¿Cree que el discurso de que los videojuegos son solo para niños sigue estando vivo?

-Creo que ya prácticamente nadie lo cree, principalmente porque la media de edad de gente que juega a videojuegos es de 35 años, si no me equivoco. La porción estadística de menores de edad que juega es irrisoria, no recuerdo si entre un 10 ó 15 %, pero es bajo. En España quizás las cifras varíen pero en general encontrarás a un montón de adultos.

-¿Hace falta entender de videojuegos para poder disfrutar al completo de él?

-No. Quiero decir que no tienes que saber de cine para poder disfrutar una película. Con los videojuegos pasa lo mismo. Todo lo que sea ahondar en cualquier disciplina lo único que va a hacer es darte un mayor aprecio pero todo se puede disfrutar de manera superficial.