La magia de ‘Kooza’ del Circo del Sol se pasea por Málaga

La compañía circense más importante del mundo regresa a Málaga con su espectáculo Kooza. Los artistas del Circo del Sol pasearon este viernes por las calles de la capital para anunciar que una gran caja de sorpresas está a punto de abrir. La clásica carpa azul y amarilla acoge en el Recinto Ferial desde el próximo viernes 13 de septiembre y hasta el día 13 de octubre un enorme espectáculo que viene cargado de sorpresas. Una ruta turística entre el Centre Pompidou y el Museo Casa Natal de Picasso sirvió a cinco de los artistas del espectáculo para anunciar que el circo de Montreal ha vuelto a la Costa del Sol. El nombre de Kooza viene de la palabra sánscrita koza que significa caja, cofre o tesoro. Y es que la compañía quiere transmitir la idea de “un circo dentro de una caja”.

“Es un homenaje al circo tradicional, combinando los números de equilibristas y trapecistas con el humor de los payasos”, cuenta Miguel Berlanga, uno de los tres españoles que participa en esta obra. El propio artista ha explicado las características de Kooza: “Os vamos a sorprender con números espectaculares como la rueda de la muerte, el alambre alto, el teeterboard o los payasos que interactuamos con el público”. La carrera de Miguel siempre ha estado ligada al mundo clown, combinándolo con televisión y teatro. Sobre el importante papel de los payasos en esta obra, el artista menciona al autor y director de Kooza: David Shiner, actor y payaso estadounidense, con una carrera artística de lo más completa con el cine, el teatro y sobre todo el circo.

El número más peligroso es el que protagonizan Angelo Rodríguez y Ronald Solís, la rueda de la muerte. Los dos artistas colombianos cuentan los riesgos y la dificultad de este número: “Es algo muy peligroso, pero siempre nos aseguramos de estar concentrados y que no haya ningún fallo. Nos comunicamos con la mirada, con cualquier gesto ya nos damos cuenta si algo va mal”. Hablan de lo importante que es la confianza mutua entre los dos artistas para ejecutar un número tan peligroso: “Tenemos mucha confianza, no podemos hacer un acto tan peligroso si no confiamos el uno al otro”. Ambos llevan más de 15 años preparándose para este espectáculo de tanto riesgo. Dicen que nunca se deja de aprender y tratan de mejorar cada día las técnicas para tratar de sorprender al espectador.

Uno de los elementos que no pueden faltar en los espectáculos del Circo del Sol es la música en directo. Seis músicos y dos vocalistas interpretan un repertorio compuesto por Jean-François Coté, inspirado en la música pop occidental, desde el funk de los setenta hasta la música orquestal. Los músicos combinan esos sonidos occidentales con partituras tradicionales de la India de los años 40 y 50.

Otra de las señas de identidad de los espectáculos del circo de Montreal es el vestuario que lucen los miembros del elenco. Marie-Chantale Haupt se inspiró para Kooza en una amplia variedad de fuentes gráficas del mundo de la literatura, como El mago de Oz o Alicia en el país de las maravillas.

Kooza tuvo su estreno mundial en abril de 2007 en Montreal, Canadá, sede oficial del Cirque du Soleil y desde entonces se ha representado en 66 ciudades de 21 países, en cinco continentes diferentes. El espectáculo llega ahora por primera vez a la capital malagueña, en la que la gran carpa amarilla y azul albergará en su interior un escenario de magia y próximo con el público. El Inocente, Trickster, El rey, los payasos, Heimloss y el perro malo son los personajes que protagonizan esta historia en la que los gestos y los movimientos del cuerpo son el lenguaje más importante. Una historia en la que dejarse llevar por la magia de las acrobacias y la música. Un homenaje al auténtico mundo del circo de la mano de quienes mejor saben hacerlo.