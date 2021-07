Muy a pesar de su reconocimiento general como narrador imprescindible del último medio siglo, Eduardo Mendoza ha tenido siempre un ojo puesto en el que puede considerarse su amor más discreto: el teatro. El Premio Cervantes manifestó su querencia por la escena ya en su juventud, si bien el idilio no llegó a materializarse hasta que en 1986 Miguel Narros le encargó su versión de El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Llegaron después obras como Restauración, Gloria y Grandes cosas, textos felizmente reunidos en el volumen titulado Teatro completo y publicado por Planeta en 2017. Y este amor de discreción, o tal vez a discreción, lejos de erosionarse, perdura: el pasado 23 de abril, Día del Libro, se estrenó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su último texto dramático, Si alguien me hubiera dicho, un monólogo escrito expresamente para la actriz responsable de subirlo a escena, la barcelonesa Patricia Jacas, que este viernes 23 hará lo propio en Málaga dentro del ciclo Noches de Gibralfaro, con una función a las 22:00 en la fortaleza.

Patricia Jacas regresa a Málaga dos años después de interpretar otro monólogo, De una soledad muy parecida a la felicidad, de la Premio Nobel Svetlana Aleksiévich, en el Centro Pompidou. En esta ocasión interpreta a una cantante "de medio pelo" que decide volver a los escenarios tras años de retiro. La obra presenta a esta artista en plena conversación con el guitarrista que la acompaña en los momentos previos al concierto, lo que deriva "en una pieza musical a medio camino entre comedia y drama ligero en la que se reflexiona sobre el éxito, el fracaso y el paso del tiempo", apunta la propia Patricia Jacas, quien comparece en escena de la mano del guitarrista y compositor cubano Walfrido Domínguez. Con producción a cargo de Factoría Cultural Martínez, la obra cuenta con la dirección de Martina Cabanas, vinculada en la última década como ayudante de dirección, dramaturga y escenógrafa a Joglars y a Albert Boadella.

El texto brindado por Eduardo Mendoza permitió a Patricia Jacas prolongar su particular exploración artística en torno al monólogo dramático y sus posibilidades musicales. En su presentación en Madrid, la actriz subrayaba que en Si alguien me hubiera dicho "está Eduardo Mendoza en estado puro, con todo su humor, su cariño y su mala baba: es un verdadero regalo". No habrá tentaciones mucho más poderosas para una noche de verano en Málaga.