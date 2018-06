Una odisea atlántica en penumbra

La ficha 'Teresa salgueiro' Teatro Cervantes. Festival Terral. Fecha: 23 de junio. Músicos: Teresa Salgueiro (voz), Rui Lobato (batería, percusión, guitarra), José Peixoto (guitarra), Carisa Marcelino (acordeón), Óscar Torres (contrabajo). Aforo: Unas 300 personas.

Regresó ayer Teresa Salgueiro al Cervantes con O horizonte e a memoria, un proyecto que combina temas de su último disco en solitario, O horizonte, con otros extraídos de la música popular portuguesa. En realidad, la atención prestada a su más que notable segundo trabajo como compositora tras la disolución de Madredeus fue más bien discreto: sonaron especialmente bien O vento y A cidade, bendecidos por una formación instrumental en estado de gracia donde destacó el siempre genial guitarrista José Peixoto, pródigo en precisión y afinación y con quien Salgueiro comparte oficio desde los tiempos de Madredeus. Pero el verdadero horizonte que la cantante trazó en su concierto fue el de la misma tradición musical portuguesa del último siglo, entendida como un patrimonio amplio, diverso, proteico, resuelto a menudo de manera inesperada: vasto como el Atlántico que lo acuna y a la vez lo explaya.

Se sirve O horizonte e a memoria en una escenografía en penumbra, merced a una iluminación prodigiosa, en la que lo visible adquiere rango de revelación de gestos, miradas y guiños en rostros y cuerpos en gran parte ocultos. Y es que la música de Teresa Salgueiro es en gran medida así: prende pequeñas luces desde las que el conjunto es sugerido, nunca expuesto del todo. Bajo esta premisa, el concierto de ayer fue de una belleza descomunal. Y a partir de aquí, cuando Teresa Salgueiro canta Os verdes anos de Carlos Paredes no hay más remedio que entregar todas las cucharas. Lo mismo que cuando evoca a Fausto Bordalo Dias, por no hablar de su lectura íntima y serena de ese himno necesario que sigue siendo la Cançao de Embalar de José Afonso. En esta tradición no podía faltar Madredeus, y el repaso a su repertorio fue generoso, con Haja o que hauver y Capitaes de abril entre otras. En Gracias a la vida de Violeta Parra el Atlántico era el mismo. La misma odisea inolvidable, libre y sin fronteras.