'Celebrities' en las listas

En la primera edición de Gran Hermano ganó un joven gaditano listo, empático, con estudios medios y un buen sentido del humor. Ismael Beiro se convirtió en una celebridad que disputaba las portadas de las revistas para adolescentes a Leonardo di Caprio; lo paraba la gente por la calle para pedirle autógrafos. Su don de gentes le ha permitido permanecer en el mundo de los medios. Ha participado en decenas de programas de televisión y radio. E intervino en discos y películas. Un tipo inteligente que ha sabido sacarle partido a su popularidad largo tiempo. Casi casi, una excepción en un universo de enorme rotación.

Quien sabe de esto, explica el fenómeno de las celebrities: son famosos porque salen en la televisión y salen en la televisión porque son famosos. Puede parecer simple, pero un señor que aspira a ser presidente lo considera un valor notable para ir en sus listas electorales. Pablo Casado ha sorprendido a la afición con el fichaje para su PP de unos independientes que más allá de sus méritos profesionales o académicos han sido seleccionados porque son famosos y salen en la televisión.

Algunos tienen cualidades indiscutibles. Los hay toreros, pastores evangélicos, periodistas, hijos de políticos famosos y hasta una catedrática de universidad, pero el común denominador de estos galácticos populares es su condición de celebrities. Es una exótica manera de reclutar sabia nueva para la política en tiempos en los que el espectáculo es el ingrediente básico del debate. Hace una década a Belén Esteban, dada su enorme popularidad, le auguraban un 8% de votos y cinco escaños en el Congreso si se presentase a las elecciones. Parecía una broma…

Pero no. Casado&Egea han puesto de número uno por Huelva a Juan Jesús Cortés, padre de la niña Mari Luz, que se ganó el respeto del país por su entereza tras la desaparición y muerte de su hija. Pero después ha repetido episodios groseros como su exhibición junto a los padres del pequeño Julen en Totalán, que no se explican sin un exagerado afán por salir en los medios. El torero Miguel Abellán va en puesto de salida si el PP no se desfonda en Madrid. Además de su destreza en los ruedos, este matador fue novio de una actriz famosa y el ganador del concurso Mira quién baila.

Cayetana Álvarez de Toledo encabeza la lista por Barcelona y Pablo Montesinos la de Málaga por su condición de periodistas mediáticos, con marca en el circo televisivo. Edurne Uriarte es una conocida tertuliana de televisión y pareja un tiempo del exministro Wert, además de catedrática de Ciencia Política. Pero el peor error ha sido Adolfo Suárez Illana. Marichalar diría que "no se parece en nada a su padre, el pobre".

Tendrán otras cualidades, pero están en las listas porque son famosos y salen en la televisión. Y porque Pablo Casado y García Egea no se han conformado con pedirles un autógrafo.