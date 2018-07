Debate en el PP

Los debates entre políticos que aspiran a ser elegidos para un puesto no eran costumbre en España, sino que obedecían a la cultura anglosajona. Por eso allí, muy pronto, en escuelas y luego en universidades, se preparaban a los alumnos para la dialéctica, pero esto no ocurría aquí, donde enseñar a debatir es asignatura reciente. Con la democracia, los partidos se vieron en la necesidad de formar a sus candidatos, preparándolos para la controversia y, sobre todo, para la oratoria. Con envidia hemos visto en las películas anglosajonas la facilidad y el desparpajo con los que toman la palabra los homenajeados y todos también hemos pasado apuros cuando nuestro amigo o pariente, al que se homenajea, se atascaba en su exposición o leía, encima mal, un papelito. Aquí, hablar en público, salvo en ciertas profesiones es la verdadera asignatura pendiente. Esta escasez de buenos oradores no se compensa por la inmensa nómina de pregoneros cofrades contabilizados.

Quiere Casado, el segundo más votado en las elecciones para presidir el PP, celebrar un debate con Soraya, la más votada, pero que sólo lo aventaja en 1.500 votos de los casi 58.000 emitidos. En su pretensión ha encontrado el apoyo de Esperanza Aguirre, que dice ignorar cuál es la ideología de la vencedora, como si fuere fácil conocer la de los políticos, aunque te la cuenten.

La decisión corresponde al presidente del comité organizador del Congreso, el eurodiputado Luis de Grandes, porque no está prevista en los estatutos. Será hoy cuando anuncie su decisión; o sea, que cuando me lea la conocerá, pero esto no me exime de dar mi opinión. Todo lo que sea debatir es informar y debe ser bienvenido, para tener elementos de juicio para votar. Claro es que esto no impide al que informa decir una cosa y hacer otra distinta. Algunos comentaristas aconsejan al PP que se celebre el debate y, como no son precisamente los más favorables a ese partido, la recomendación me recuerda la fábula de Samaniego "del enemigo, el consejo", donde el taimado cocodrilo quería que el perro prudente bebiera el agua del río quedándose quieto, porque si se movía le sentaría mal y el perro le replicó ¿pero es sano el aguardar a que me claves el diente?

Estamos en un país en la que la vicepresidenta del Gobierno propone la reforma de la Constitución distinguiendo a las personas por su sexo, para así visibilizar al sexo femenino, contra el criterio de la Academia, o que propone el consentimiento expreso para no ser acusado de violación en la infinita variedad de relaciones sexuales. Y ahora, el presidente de Aragón, con retraso, reclama sus derechos históricos.