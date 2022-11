Encuestas de turismo

En Cádiz, desde donde escribo, reina el optimismo porque su muelle vivió ayer una jornada histórica, ya que atracaron seis buques de pasajeros. En ellos se alojan, según la información de Diario de Cádiz, 15.000 cruceristas, que dejaron en la ciudad más de medio millón de euros. Y se pregunta en la misma información si no se queda pequeño el puerto para alojar tantos cruceros. Y es que las esloras de esos seis cruceros suman más de un kilometro y medio de longitud y no había sitio para dos cruceros que tuvieron que amarrar en los bolardos del muelle La Galeona, en la futura terminal de contenedores. Y la respuesta a la pregunta es clara: hubo que acudir a alternativas, ocupando algunos barcos estas alternativas, hasta que Concasa no se traslade del muelle de contenedores. La Junta de Andalucía ha valorado muy positivamente la llegada de los seis cruceros al puerto de Cádiz, hasta el punto que el delegado de Turismo de la Junta calificó la jornada de "histórica", porque desde hace casi veinte años no se producía la imagen de los grandes buques, amarrados en el puerto de Cádiz e hizo que dicho Delegado dijera que Cádiz está de moda, porque casi 2,5 millones de turistas pasearon por la provincia, en el tercer trimestre, con una estancia media de 10 días.

Este optimismo no es compartido por José Joaquín León que, en estas mismas páginas, advirtió que la provincia de Cádiz se puede quedar fuera o en segundo plano de las inversiones europeas para la logística en el transporte de mercancías, que va a cambiar, y que se puede resumir en menos camiones y más trenes de mercancías, para no quedarnos en una segunda división para las inversiones logísticas europeas.

Otro extremo que permite el optimismo es el número de visitantes en la provincia de Cádiz. En el texto del Diario se califica de "avalancha" pero que con ello se disparan los ingresos. Han sido 2,5 millones y medio de turistas los que visitaron la provincia de Cádiz, durante la pasada temporada estival, entre julio y septiembre. Según el Instituto de Estadística de Andalucía han sido 2,4 millones de visitantes, que se dejaron una media de 88 euros al día en un estancia media de 9,9 días y que se traducen en unos ingresos, en la provincia, de algo más de 2.000 millones durante el verano, que no está nada mal, salvo que se compare con las cifras que maneja la Diputación Provincial, que calcula que son 4.000 millones de euros. Ahora la Diputación va a realizar un estudio, para toda la provincia, de la trascendencia del turismo en la provincia de Cádiz.