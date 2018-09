Hacer reír sin herir

El "chiste", según la RAE, es un dicho u ocurrencia aguda y graciosa. Dicho o una historieta muy breve que contiene un juego verbal o conceptual capaz de mover la risa. Suceso gracioso o festivo. Según éstas acepciones, el chiste sobre los gitanos del cómico Roberto Bodegas no fue acertado ya que sólo he visto reírse con él a los espectadores que presenciaban su monólogo. Desde que se desató la polémica he hablado con muchos gitanos y gitanas, payos, gachós y gachís, cantaores, bailaoras, críticos del flamenco, artistas, humoristas y amistades. A nadie le hizo gracia la obra de Bodegas. En lugar de ayudar a combatir la depresión o la angustia del espectador , ha generado desagrado. El chiste carecía de arte .

Todos recordamos cómo hace años los humoristas, para hacer reír, se hacían los tullidos, algún parapléjico. Los tuertos, gordos, negros y los temas machistas eran temas recurrentes para la mofa así como las personas con síndrome de Down. Hubo un tiempo en que los humoristas hacían bromas televisadas y radiadas de éste tipo pero afortunadamente, tras denuncias de los colectivos afectados, dejaron de convertirlos en protagonistas de sus historias graciosas porque resultaban ser una ofensa para sus víctimas. Hoy estamos abordando el tema de los gitanos de quienes se hizo una sátira sobre cómo comprueban que una mujer es virgen, la crítica porque se casan con menores y se les apuntaba directamente como incultos, ladrones y trapicheros de droga.

El debate se ha dirigido en dos direcciones, los que apoyan la libertad de expresión mientras otros que sienten se ha insultado a la comunidad gitana con la que seguimos trabajando para su integración en escuelas, universidades, empresas, etc. Es desde luego un tema importante para aclarar confesando que es intolerable que Roberto esté recibiendo amenazas llegando a los tribunales.

La parte positiva de un chiste desafortunado es que tanto los gitanos como los payos le daremos otra vuelta más hacia la situación de personas con nuestra misma sangre. Un cómico me dijo que "en una sociedad sana el humor sobre estereotipos serviría para desmontarlos, no para perpetuarlos". Si el trabajo de los cómicos es hacer romper estereotipos debería cumplir su objetivo inicial que es hacer reír sin herir. Estaríamos hablando, entonces de un chiste bueno. Si fracasa en su efecto final, estamos ante un chiste malo porque ha generado angustia. Envié a otro amigo el chiste de Bodegas y me respondió enviándome una hilarante Chirigota de Cádiz. Estamos, simplemente, ante un chiste malo.