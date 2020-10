Al paro, ocupación. Con la ruina del bicho cambias una letra y tienes la alarma armada. La solución al desempleo veo que es revolver a los tiempos ochenteros de coletas, crestas gayas y navajeros. Brindis a Marte que brilla junto a la luna de octubre. Borracheras de poder. Depende de quién te lo grite. Se okupa la bandera, se okupa el trono, se okupa hasta el CGPJ. Se okupan las cortes de disputados. Cortes helados de manga. Enmierdas a la totalidad y micción de censura. En la Karkasona del Parque también hay un koncejalokupa. La okupación avanza más rápido que el koronabicho. Todo está okupado por la intolerancia, la angustia y el resentimiento de la endémica España invertebrada o encofrada con duro odio de cemento . Qué fatiga. Hasta nos han okupado el día del Pilar y desokupado la gesta del descubrimiento por un quítame de allá unas estatuas y agravios de leyenda negra rememorizada con tinta y argumentos de imprenta ciclostil vietnamita.

Esto es un sin Dios. El solar del Astoria también está okupado por restos arqueológicos sin respiro. Las primarias de los partidos políticos se okupan en democracia por los candidatos más votados. No entiendo nada. Estamos en un estado de preokupación enferma, machacona y konstante. Hasta los teletrabajadores padecen la okuparanoia, la ansiedad inkontralable, el pavor a que les arrebaten la covidchuela mientras pasean al perro ¿Perro por qué? Tiempos a kara de perro. Incorporas una k y cualquier asunto se vuelve protesta agresiva de ruidosa y populista sencillez.

Vamos a tener que renombrar al Covid-19, a partir de ahora, Kovid-19 por sus efectos borrokas en la antaño civilizada y hospitalaria patria común. Es imposible construir o reconstruir algo decente, por ejemplo, la ekonomía, en este estado de absurdo perenne. "Ante todo mucha calma" como cantaban los gallegos de Siniestro Total: "Nosotros somos seres racionales, de los que toman las raciones en los bares. Y no nos digas que no está bien, que ya sabemos cuáles son nuestros males"… ya le digo. Punkarras por todas partes, irresponsables al timón, malmetiendo unos con otros en vez de sumar y seguir avanzando en la lucha contra la pandemia: un objetivo común que parece de boquilla, sobre todo, cuando no tenemos ni para tabaco. Parece que nos gobiernan con modales de Sex Pistols en coalición con Los Ramones y la Polla Récords de teloneros. Puros punkis.