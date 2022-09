Retorno a Cenacheriland

Retorno a la columna semanal de Cenacheriland. Me dieron el verano libre; lo bebí, comí y bailé hasta el veranillo de San Miguel. Para más coincidencia otro Miguel más viajero y pescador me remite un poema de Charles Bukowski "¿Así que quieres ser escritor?" " Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador…buscando las palabras, no lo hagas…A no ser que salga de tu alma como un cohete"…y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino. Y nunca lo hubo". Para buena literatura también están los 83 Cuentos de Mierda, Retratos y Agotados de esperar el fin publicados por UNO Editorial del periodista samurái Antonio Magán, El Bukowski de Tobarra (provincia de Albacete) te deja la tecla temblando ante tanto talento y arrojo narrativo. Un maestro periodista de mucha suela. Es de los que narran historias sintonizadas a pie de juzgado, barrabar, librería y mentideros menos confesables. De los que toman la temperatura social al cómo van las apreturas de la vida entre mercadillos y antigüedades.

Total, que cambié de aires para orear el repertorio alejado de la sonriente moqueta de convocatoria canapera y pejigueras jefaturas de prensa. A pesar de tomar las distancias pedestres con la costa-costra me encuentro al regreso que, frente a los rosales espinosos de Pedro Alonso aledaños a la ajardinada Puerta Oscura del poder, no saltó la sorpresa. La renovación de votos electorales, de nuestro longevo arcade vintage que se ha propuesto celebrar sus particulares bodas de plata, 25 años y seis mandatos dando la vara de alcalde, desequilibrando aciertos con desatinos y megalomanías ladrilleras. La sombra del Excmo. Francisco de la Torre se alarga más que los ciento y pico metros de altura del polémico rascapingas del puerto si nadie lo impide. Presuntamente se pasará por el forro de las carpetas azules los informes negativos que desaconsejan tan estéril erección acristalada. Ese mojón de Babel de provincias mandará a beber viento a la misma Farola del Puerto, que tal como está la factura de luz, incluso la apagan y se acabó la rabia.