Antaño cuando yo estudiaba el bachillerato, era muy conocido el bálsamo de Fierabrás. Era la panacea que curaba todo problema de salud. Cervantes lo pone en boca de Don Quijote cuando Sancho, viéndole sangrar a su señor le dijo: “Lo que le ruego a vuestra merced es que se cure, que le va mucha sangre de esa oreja, que aquí traigo hilas y un poco de ungüento blanco en las alforjas. Todo eso fuera bien escusado -respondió don Quijote- si a mí se me acordara de hacer una redoma del bálsamo de Fierabrás, que con sola una gota se ahorraran tiempo y medicinas. ¿Qué redoma y qué bálsamo es ese? -dijo Sancho Panza-. Es un bálsamo -respondió don Quijote- de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay pensar morir de herida alguna”. Este bálsamo, sacado de la imaginación de Cervantes, es uno de tantos remedios mágicos usados en las novelas caballerescas. Una literatura medieval en la que todo se volvía panaceas o piedras filosofales. Fier-a-brás que significa “el del brazo feroz”, era un gigante sarraceno que sustrajo un bálsamo en Jerusalén procedente del utilizado en la sepultura de Jesucristo.

Pedro Sánchez y su escudero Bolaños han encontrado el bálsamo que resolverá todos los problemas de los españoles. El bálsamo de la am-nis-tía es la panacea que reconciliará a todos los españoles, hará más fuerte a España y resolverá todos los problemas que aquejan a los españolitos de a pie: la vivienda, la inflación, la sanidad, la movilidad, la sequía, la corrupción, etc, etc. Es el bálsamo de la panacea política que cura todos los problemas, especialmente el de la continuidad de su gobierno. Si el bálsamo cervantino de Fierabrás era un compuesto de productos naturales como -según El Quijote- aceite, vino, sal y romero, el bálsamo Sanchezbolañiano de Am-nis-tiá, es un compuesto mucho más simple: siete votos de ERC más siete votos de Junts per Cat, mezclado, no revuelto.

Lo que parece increíble es que esta panacea para España haya sido descubierta cinco años después de llegar el PSOE a la Moncloa. Con ella se podían haber ahorrado el Indulto y, además, llevaríamos disfrutando los españoles de la felicidad que conlleva y de la que se felicita Bolaños. Todo por la reconciliación de España con los Independentistas catalanes. Porque a ellos no parece que el bálsamo de am-nis-tía les haga efecto alguno. Tal es así que el PSOE sigue negociando con ellos la separación de su Hacienda Pública y la Autodeterminación. Y dado que el bálsamo fue lo exigido en principio por el gigante catalán Puig-de-mont y que éste no queda saciado con tal, solo nos queda preguntar ¿Cuánto falta para que Pedro Sánchez y su escudero Bolaños consideren y quieran convencernos de que es constitucional el siguiente bálsamo de Auto-de-terminación?

Dice Sánchez que de patriota es pagar los impuestos a Hacienda. Claro, para que Vd. los utilice en ayudas a sus amiguetes, malversadores y puteros y en presuntos turbios negocios, que andan por la prensa y las redes, de su esposa. Patriotismo es no destrozar España, dar la sangre por su unidad, su integridad y su independencia, perseguir la malversación, el terrorismo y la traición, como ha sido el intento de favorecer una invasión militar extranjera. Sigan ustedes negociando la autodeterminación y revivirán el siniestro pasado.