La renovación del Consejo

La modificación que pretende hacer el Gobierno de Pedro Sánchez, por la que pretende modificar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, no es la única (mala) noticia que encontramos en la prensa. Será casualidad pero casi todas las colaboraciones habituales de los periódicos del Grupo Joly publicadas ayer reflejan un pesimismo sobre la situación actual de España y de la venidera que encoge el ánimo.

No puedo levantar el ánimo de nadie con mi comentario de hoy, porque voy a tratar de la pretensión del Gobierno de renovar el Consejo del Poder Judicial, cuyos nombramientos finalizaron hace dos años y ante el bloqueo del PP, que se niega a un acuerdo. El Ejecutivo quiere saltarse la exigencia vigente de que doce miembros de los veinte que lo componen sean elegidos por las 3/5 partes del Congreso y del Senado. En 1980, los jueces elegían directamente a los vocales del turno judicial y fue el PSOE el que reformó la Ley, para que fueran designados por el Parlamento con esa mayoría de 3/5. El Tribunal Constitucional avaló esta exigencia y la propuesta de ahora es que cada cámara, Congreso y Senado, realicen una votación, necesitándose 3/5 de los votos para ser elegidos, pero cambia la propuesta en que, si en la primera votación no se alcanza ese quórum, se celebre una segunda y, en esa segunda votación, sólo se precisa para ser nombrado la mayoría absoluta. En la propuesta del PSOE no hay modificación para el quórum que necesitan los 8 vocales, que son elegidos entre juristas de reconocido prestigio. El objetivo de la reforma para el Gobierno es saltarse el bloqueo del PP, que se niega a un acuerdo cuando están caducados todos los nombramientos de consejeros. El PSOE dice que si no se renueva la institución, su composición será la misma que tenía cuando gobernaba el PP, mientras que en el PP aseguran que lo que se pretende por el PSOE es dar cabida a jueces más en sintonía con los que forman el pacto de Gobierno de Pedro Sánchez. Tres de las cuatro asociaciones profesionales están en contra de la propuesta. La reforma va en dirección contraria a lo que pide el Consejo de Europa, que quiere dejar en manos de los jueces la elección de los 12 vocales, porque cualquier partido con mayoría absoluta puede controlar el órgano de gobierno de los jueces. Señalan por último que no tiene sentido que la Constitución imponga mayoría de 3/5 para que las Cortes elijan a los 8 vocales no judiciales y haya otra mayoría para nombrar los 12 vocales judiciales. El debate está servido.