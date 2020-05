Unos horarios de paseo más lógicos para Andalucía

Desde que se empezó a hablar del proceso de desescalada para intentar adentrarnos en una "nueva normalidad", desde estas páginas se ha hecho hincapié en la necesidad que todos los pasos se deben dar teniendo muy en cuenta las diferencias entre regiones. Es decir, de forma asimétrica y territorializadas. Este criterio es el más correcto no por un prurito ideológico o anticentralista, sino porque es el más lógico en un país como España, con una geografía física, humana y política tan variada. Un ejemplo muy claro lo tenemos con la climatología, cuya incidencia en la capacidad de expansión del coronavirus es ya una certeza. Así lo indican algunos rigurosos estudios del Instituto Carlos III y sólo está por determinar con qué intensidad se da esta relación. Aparte, claro está, el clima es fundamental a la hora de tomar ciertas decisiones sobre el desconfinamiento que afectan a las personas. No es igual salir a pasear a las cinco de la tarde en Córdoba o Sevilla que en Bilbao o La Coruña. Estas cuestiones, como es lógico, se deben debatir y decidir en las comunidades autónomas y las provincias, porque son ellas las que mejor conocen las condiciones climáticas y sus efectos sobre la población.

Un ejemplo claro de lo que hablamos lo hemos visto con los horarios asignados por el Gobierno central al paseo de los niños, justo en la franja horaria más calurosa. Esto puede parecer algo anecdótico y no ser un problema en Soria, por ejemplo, pero no en una ciudad andaluza donde se pueden rozar los cuarenta grados en esos momentos del día, como ya ha ocurrido. El calor, en contra de lo que se creen los que no lo sufren, es algo muy serio que puede afectar la salud de las personas. Por eso hace bien la Junta al solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez una reformulación de los horarios de salida a la calle, teniendo en cuenta las "condiciones climáticas habituales y esperadas" para mayo y junio en Andalucía. La Administración autonómica propone, fundamentalmente, un cambio en el horario de los menores de 14 años, actualmente permitido entre las 12:00 y las 19:00, y que pasaría, según esta iniciativa, a dos franjas horarias: de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00. Son, como se observa, unas horas mucho más aptas para el paseo, y el Gobierno central debería ser sensible a la petición. Sólo hay que darse un paseo a las seis de la tarde por los parques andaluces para comprobar que el sistema actual ha sido pensado por alguien que no conoce el caluroso mayo andaluz. Y todavía queda mucho por delante.