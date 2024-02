La canción que representará a España en el festival de Eurovisión se titula Zorra. Preguntados los componentes del grupo Nebulosa si la Unión Europea de Radiodifusión aceptará ese título o les obligará a cambiarlo como ya ha sucedido con otras, María Eizaguirre, componente del grupo, respondió con rotundidad: “La palabra zorra está en la Real Academia Española”, refiriéndose (digo yo) al diccionario de la RAE. Pues sí señora, lleva usted razón, pero también el Congreso de los Diputados, o Cámara Baja, ha modificado la Constitución para eliminar de su texto el término “disminuido” que también está en dicho diccionario con una sola acepción: “que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en grado menor a lo normal”.

Pero, paréceme a mí que tenemos un cacao mental “maravillao” con las innovaciones y transformismos lingüísticos por aquello de “lo políticamente correcto”. Y más me parece, en tocando a la política que lo impregna todo, que si se ha quitado el termino disminuido de la Constitución debieran recogerlo en el Reglamento de la Cámara Baja, porque es notorio que gran parte de sus componentes, además de haber perdido aptitudes en los últimos años, las que aún poseen son más bajas de lo normal. ¿Será por eso que se le llama baja a dicha cámara?

Los conceptos se trastocan cuando no se aplican por igual en todos los casos. Por ejemplo, los machistas culpan a la mujer víctima de violación, por su forma de vestir, por frecuentar determinados sitios o bien por aceptar ciertas compañías. Esto supone una forma de justificar el crimen del violador culpabilizando a la víctima. Pues ¡échele guindas al pavo! el Parlament de Cataluña con su Govern al frente, declaró la independencia de Cataluña violando la Constitución y el Estatut, violó la ley malversando, desobedeciendo, apoyando a agitadores violentos, participando en la organización de actos vandálicos si no terroristas, tramó alianzas para recibir fuerzas armadas de un país extranjero, etc., etc., y de todas estas violaciones el presidente Sánchez responsabiliza al Gobierno de Madrid, entonces del PP “por su impericia”.

El País prescindió de Sabater. En la era Sánchez más de veinte periodistas han sido purgados de dicho diario. Sánchez se va a cargar el país, y aprisa. Las purgas son propias de la izquierda de, en palabras de Sabater, “la hez y el martillo” (un destacado dirigente del PSOE, que no cito por estar ya fallecido, dijo que su partido se estaba convirtiendo en el PSOEZ). Pedro Sánchez, que es como el Warren Sánchez de Les Luthiers, es un experto en la resiliencia, es decir en resilienciar a todo aquel que opine lo contrario de lo que a él le interesa. Pedro, como Warren, tiene solución para todo, nada le frena, ha hecho con el partido, el gobierno y las instituciones, una secta para alcanzar el progreso: en la libertad (bajo fianza, con indulto o con amnistía), la justicia (acusando y presionando a los jueces), en la igualdad (haciendo un muro para encerrar a la fachosfera, término que le ha plagiado a dos periodistas franceses). Warren Sánchez es un timador que dice una cosa para hacer la contraria, pero con él, hermano de la secta, dormirás con la conciencia tranquila porque Sánchez ha eliminado la ética, la moral, el fraude, la malversación, la sedición,… Esto es jauja ¡Viva Warren Sánchez!