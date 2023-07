Sin agua durante 18 horas al día: Casabermeja, el municipio de Málaga más perjudicado por las restricciones

Casabermeja es por ahora el municipio malagueño con las mayores restricciones de agua de este verano. La falta de dicho suministro debido a la escasez de lluvias es habitual todos los años, aunque éste se ha incrementado notablemente. Cada día, el suministro de agua se corta a las 13:00 o 14:00 y no vuelve a restaurarse hasta las 8:00 del día siguiente.

Los vecinos llevan años acostumbrados a las restricciones, por lo que la gran mayoría ha adquirido aljibes o depósitos para poder seguir abasteciendo sus hogares y no verse apurados en su día a día. Antonio es taxista en la capital pero lleva más de 14 años viviendo en Casabermeja. "Estoy preparado porque sé que falta agua desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que este año ha empezado antes", cuenta.

En casa de Susana son ocho y también agradecen no notar apenas los cortes: "Tengo unos depósitos grandes, aunque el agua para beber sí que estamos teniendo que comprarla embotellada, porque la otra sale blanca por la cal y, a veces, con un poco de barro", asegura.

A pesar de que hay muchísimos bermejos que no se ven casi afectados por esta situación, la parte de la población que solo disponen de depósitos de menor capacidad o que ni siquiera cuentan con ellos sí que están saliendo muy perjudicados, sobre todo en las tareas del hogar.

María del Mar acaba de entrar en el bandomóvil para ver a qué hora cortarán hoy el agua: "Salimos de natación a las 13:30 y nos vamos corriendo a casa para que se duchen los niños y no tener que tirar del depósito". Ayer fue con su familia a la playa y asegura que no pudieron ducharse bien para quitarse la arena, debido a la reducida cantidad de agua que tiene su depósito.

María es una de las vecinas que peor lo pasa: "Claro que afecta, y más cuando trabajas en casa: no puedes poner una lavadora, no puedes cocinar, no puedes hacer nada". Ella y su marido aprovechan las horas de suministro para llenar varias garrafas de agua y poder utilizarlas el resto del día.

El sector agrario es otro de los grandes perjudicados por esta situación. "Este año no hay ni un 20% de cosecha, el cereal se ha perdido y tenemos el añadido de que tenemos menos agua para el campo", explica Sebastián, un agricultor ya jubilado.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde Antonio Artacho afirma que se está haciendo todo lo posible para combatir esta situación. Cuando al depósito le quedan 20 ó 30 centímetros se marca la hora de cierre porque no pueden permitir que se quede seco para que no cojan aire las tuberías y puedan producirse averías. "Hemos empezado a poner camiones cisterna de apoyo. El martes llegaron cuatro camiones cisterna con 100.000 litros e intentarán que se demoren los cortes", asegura el alcalde.

"También tenemos una concesión de la Junta de Andalucía de un pozo que lleva tres años cerrado. Está en el municipio de Antequera, pero la concesión es de Casabermeja", añade Artacho.

Artacho achaca esta complicada situación a que en la localidad vienen mucha gente de otras ciudades a visitar a sus familias y a que hay trabajadores de otras partes de la provincia que pasan allí la noche, y eso hace que haya un mayor consumo. Además, el abastecimiento de los pozos que comparen con Colmenar se han venido "un poco abajo" y dan menos agua que los años anteriores.