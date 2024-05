La foto del ascenso del Málaga CF pasa por el play off: "Será difícil jugar contra nosotros"

Para mantener opciones de luchar por el ascenso el Málaga CF se agarra a lo colectivo, a la piña que ha sido y es todo el curso el vestuario incluso cuando no acompañan juego y resultados. Pese al ruido en la grada y las críticas al entrenador, Sergio Pellicer, lo común parece que sigue mandando. Todavía hay fe en estar en la "foto del ascenso", como lo describe Einar Galilea, con los mismos componentes. Eso incluye al técnico de Nules.

“Estoy contento con los compañeros, sé que el que salga se va a partir el pecho. Y no es agradable estar fuera esperando. Si el equipo gana, no importa si juegas o no juegas. Lo dije desde el primer momento, yo vengo aquí para aparecer en la foto del ascenso. Si juego más, mejor para mí individualmente, pero lo importante es el colectivo”, decía el vitoriano en Área Malaguista, donde añadió: “Esa piña del vestuario va a seguir siéndolo, porque es el camino para conseguirlo. No gusta escuchar ese runrún alrededor del equipo como hacia la figura del entrenador en este caso. Pero a estas alturas y tal y como está el equipo, estamos todos en el mismo barco como dijo Dioni. Si nos hundimos, nos hundimos todos. Si no lo conseguimos, es cosa de todos. Yo no lo concibo ahora mismo, no me imagino vivir un cambio de entrenador a estas alturas y en este vestuario".

Juego del equipo y resultados

"Obviamente, se juega al fútbol y si no somos superiores al rival, es por fútbol. Pero hay cosas que tienen mucha importancia y que no se ven a simple vista: la mente, estados de ánimo, ritmo, si tienes continuidad o no la tienes... Son muchas cosas que engloba. En el verde solo ves a once tíos con la pelotita, pero dentro de cada tío hay una persona, que tiene sus problemas. La cabeza de cada uno es diferente. Uno igual se abstrae y lo llevan bien, otros les dan más vueltas. Al final es intentar tener esa estabilidad necesaria para hacer frente a lo que tenemos", afirmó autocrítico el central.

Los rivales plantean partidos cerrado al Málaga, pero eso no quita que admitiese que también necesitan ofrecer algo más: "Sin la puerta a cero cuesta mucho más. Además si miras los números, es cierto que somos el menos goleado pero tenemos un déficit en goles a favor, sobre todo comparándonos con los de arriba. Pero también somos un equipo que es muy difícil jugar contra nosotros en un hipotético play off. Somos aguerridos. Es cierto que nos rivales en La Rosaleda nos suelen plantear un partido en bloque bajo y nos suele costar cuesta encontrar cómo atacarlo. También un poco de mordiente, de mala leche. Es también un poco de dominar el encuentro ante equipos teóricamente inferiores, con todo el respeto. Tenemos nuestros momentos, pero no somos dominadores como debemos de ser. El Murcia vino a por el empate y dominamos porque nos dio el balón, pero el equipo fue incapaz de hacer daño y trastocar el planteamiento rival".

Cambio de actitud

“Un poco más de mordiente, incluso la mentalidad: ‘Oye, vamos a llegar y le vamos a hacer daño’. Rupturas al espacio, asociaciones donde encontrar el hueco preciso. Tenemos jugadores de calidad. Dani Lorenzo puede dar ese pase. David Larrubia puede desbordar y dar ese pase. O no conseguimos que les llegue el balón en buenas condiciones, o cuando les llega, ellos tienen que inventar demasiado y es más jugo individual que colectivo. Eso nos está penalizando”.

Presión

"Sabíamos lo que es vestir esta camiseta. Es muy complicado. En los momentos buenos es una maravilla y en los difíciles como ahora tenemos una responsabilidad extra. Los jugadores jóvenes lo han asumido con naturalidad y personalidad. Están preparados para ser diferenciales”.