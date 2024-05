Mario Saint-Supéry y Yannick Nzosa, los avances que ve el Unicaja

El Unicaja controla los progresos de Mario Saint-Supéry, completando una cesión muy productiva en un alabado Tizona Burgos, y un Yannick Nzosa que ha ido decreciendo en protagonismo pero en dinámica competitiva con Movistar Estudiantes, que ya es noticia. Para Saint-Supéry es un máster de lujo, al lado de un Diego Ocampo experto como formador de proyectos. Con 18 años ya cumplidos, adquiere una responsabilidad que va aumentando cada fin de semana. Su último partido, 18 puntos en Cantabria, en una LEB Oro donde no es sencillo dominar. El rinconero está promediando, en 17 minutos en pista, 11.6 puntos (48% en tiros de dos, 46% en triples y 84% en tiros libres), 2.6 rebotes y 2.3 asistencias para 11.7 de valoración en 15 partidos jugados. En el caso de Nzosa, completó algún que otro buen partido en el curso, ante Gipuzkoa o San Pablo Burgos, equipos de la parte alta; 13 minutos por partido con 4.1 puntos, 2,7 rebotes y 4,6 de valoración. Positivo que ambos competirán en el play off de ascenso, muy rico en el desarrollo.

Mientras sigue ese trabajo de monitorización, Juanma Rodríguez da su visión de los cedidos en Zona Verde de 101 TV. El director deportivo ve avances importantes. "Tomaremos decisiones con ambos. Yannick es el primer año que no ha tenido problemas físicos. Está en un equipo que va a pelear por ascender a ACB. Tuvo un rol más protagonista al principio, ahora menos desde que han fichado a otro pívot en su posición, pero la mejor noticia es que Yannick ha podido completar un año sin lesiones y teniendo continuidad. Cuando termine la temporada, decidiremos qué haremos con él. En el caso de Mario, ya habíamos planteado con su familia y representante que si en diciembre no tenía minutos, que pudiera salir a algún sitio. Estamos muy contentos del sitio al que ha ido. Me ha sorprendido mucho el nivel que está dando en LEB Oro, siendo junior de segundo año. Muchas veces parece que está por encima de su edad y la categoría que tiene. En su momento tomaremos una decisión, en función de cómo nos quede un equipo, buscando su progresión porque vamos a tener un cupo para muchos años. Pondría en valor ese trabajo que hizo Mario en la sombra, durante un año, con todo el equipo. Ahora se están viendo esos frutos", explicaba Rodríguez.

Son dos aristas en la planificación del Unicaja, y se requiere precisión en ambos. Saint-Supéry ha tenido un impacto fortísimo, una salida de Málaga a mitad de temporada y saltándose el periodo de adaptación a Burgos y todo su ecosistema. El próximo paso natural debería ser ACB, pero habrá que ver cómo resuelve su temporada el Tizona. Nzosa no termina de explotar, pero no ha dado mal resultado la salida del congoleño después de un año sin competir. El Unicaja se dará sus plazos. Ahora no toca. Que sigan quemando etapas.