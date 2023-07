Rincón de la Victoria cierra las duchas y lavapiés de sus playas por la sequía

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha anunciado la ampliación de medidas urgentes para el ahorro de agua potable en vista de la grave situación de sequía que afecta a la provincia de Málaga, especialmente a la Comarca de La Axarquía. El municipio cerrará las duchas y lavapiés de las playas del municipio en respuesta a esta emergencia hídrica.

La situación actual del embalse de La Viñuela, que se encuentra por debajo del 10% de su capacidad, requiere la adopción de medidas más estrictas para enfrentar la situación de sequía.

A partir del martes 4 de julio, entrará en vigor un bando municipal que establece una serie de limitaciones en el uso de agua potable en diferentes ámbitos, como el riego de jardines, parques, el baldeo de calles y el llenado o rellenado de piscinas privadas. Estas restricciones buscan evitar el malgasto y promover un uso responsable del agua potable en el municipio.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha enfatizado la necesidad de actuar con responsabilidad frente a la alarmante situación de sequía y ha hecho un llamado a la colaboración de los vecinos y visitantes. Si no se toman medidas adecuadas, la escasez de agua podría afectar gravemente a la población.

Sergio Díaz (PP), concejal de Obras y Servicios Generales, ha informado sobre la crítica situación de los recursos hídricos, con los niveles al mínimo, y ha destacado la necesidad de incrementar las restricciones para evitar que los depósitos de agua lleguen a niveles críticos. Además, ha señalado que la empresa responsable del suministro de agua en alta, AXARAGUA, reducirá en un 20% el suministro desde la presa de La Viñuela.

Estas limitaciones estarán vigentes hasta que se emita un nuevo bando que las anule o se declare el fin de la situación de sequía. El documento se encuentra disponible en la página web oficial del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Es importante destacar que el baldeo de las instalaciones municipales se realiza con agua no potable a través de los servicios de la empresa Greencón, y el campo de golf de Rincón de la Victoria utiliza agua regenerada desde hace años. Estas medidas adicionales se suman al cierre de las duchas de las playas, implementado desde el 1 de agosto del año anterior, y al cierre de los lavapiés a partir del martes 4 de julio.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en colaboración con la empresa encargada de la gestión urbana del agua, Hidralia, llevará a cabo una campaña de concienciación sobre el uso razonable del agua. Esta iniciativa proporcionará recomendaciones para evitar el desperdicio de agua potable y promoverá prácticas responsables en el consumo de agua.

Además, el municipio ha realizado diversas acciones a lo largo de los años en el control y la gestión eficiente del agua potable. Estas incluyen la renovación de redes de abastecimiento, campañas de búsqueda de fugas en las redes de distribución, la búsqueda de tomas no controladas y la habilitación de captaciones de agua no potable para el llenado de cubas. De esta manera, se garantiza que el baldeo en el municipio de Rincón de la Victoria se realice utilizando agua no potable.

Cortes de agua en municipios de la Axarquía

En respuesta a la grave escasez de agua, tanto el municipio de Vélez-Málaga como la comarca de la Axarquía han implementado medidas estrictas para reducir el consumo de agua. El embalse de La Viñuela, principal fuente de abastecimiento de agua, se encuentra en niveles históricamente bajos. Ante esta situación crítica, se han establecido restricciones en el suministro de agua durante las horas nocturnas y se ha hecho un llamamiento a la concienciación ciudadana para optimizar el uso de los recursos hídricos.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga tiene como objetivo principal lograr una reducción del consumo de agua, dado que el suministro desde el embalse se ha reducido considerablemente. Se han implementado cortes de agua durante la noche para minimizar el impacto en la población, aunque se solicita comprensión y paciencia a los vecinos.

Se enfatiza la importancia de hacer un uso consciente y responsable del agua, especialmente en actividades como la limpieza y el riego, y se hace hincapié en la necesidad de utilizar agua no potable para el riego y reducir el consumo en actividades diarias.

Otras localidades afectadas, como Iznate, Almáchar y El Borge, también han tomado medidas para hacer frente a la sequía. Estas incluyen cortes en el suministro de agua en horarios específicos, restricciones en el uso del agua de la red de abastecimiento y consejos para no almacenar agua potable que pueda desperdiciarse.