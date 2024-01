Área Libre Fuengirola acogerá una carrera de orientación urbana el 19 de febrero

La zona deportiva Área Libre Fuengirola acogerá el próximo día 19 de febrero una carrera de orientación urbana, una modalidad basada en el descubrimiento del recorrido mediante mapas antes de iniciar la prueba, cuya inscripción permanecerá abierta hasta el 5 de febrero, según ha informado este viernes el concejal de Deportes, Julio Rodríguez.

Así lo ha destacado el edil en la presentación del evento, en la que ha estado acompañado por el director técnico del Club de Orientación Málaga (COMA), Juan Antonio Morales, donde ha señalado que la prueba estará abierta a participantes de distintas franjas de edad.

Se trata de la primera prueba de la Málaga Orienteering Sprint Camp 2024, que se desarrollará del 19 al 25 de febrero en distintas localidades de la Costa del Sol. Las inscripciones para todas las categorías estarán abiertas hasta el próximo día 5 de febrero en la página web oficial del evento.

“Hasta el momento no habíamos tenido la oportunidad de disfrutar en nuestra ciudad de esta nueva modalidad deportiva, y nos hemos adherido a un programa de diez pruebas dentro de la Málaga Orienteering Sprint Camp de la Costa del Sol, que se va a desarrollar del 19 al 25 de febrero en distintos municipios de nuestro entorno y la apertura será aquí, en Fuengirola, el lunes 19 de febrero a partir de las 09:30 horas”, ha explicado Rodríguez.

El edil ha destacado que la carrera “está enfocada a distintas franjas de edad, desde los corredores Elite aproximadamente un centenar de deportistas que en 2024 se están preparando para el campeonato del mundo sprint y ya hay preinscritos participantes de más de 15 nacionalidades distintas, pero además también está abierta la inscripción individual para adultos, jóvenes y también para colegios”.

En este sentido, el concejal ha señalado que “es una carrera de promoción para dar a conocer qué es la orientación”, la cual “se va a celebrar en el entorno de Área Libre Fuengirola, partiendo desde el castillo Sohail para hacer un recorrido que incluye el Puente de la Armada y toda la zona colindante hasta el parque de La Fantasía”.

Un mapa indicará el recorrido

“Es como la búsqueda del tesoro porque todos los participantes van a tener un mapa que van a descubrir minutos antes de empezar la prueba, y que les marcará dónde se encuentran las diferentes balizas que deberán ir tocando para avanzar en la carrera”, ha indicado Rodríguez, quien ha agregado que “es una disciplina que cada vez tiene más auge en el centro de Europa y los países nórdicos y que poco a poco se está asentando también en España y en la Costa del Sol”.

Por su parte, Juan Antonio Morales, en representación del Club de Orientación Málaga, ha destacado que “la orientación es una prueba deportiva en la que los participantes no conocen el recorrido hasta momentos antes de comenzar”.

De este modo, ha apuntado que los inscritos “deben tener nociones de cartografía básica, ya que un mapa de orientación les da toda la información de los diferentes puntos de control que tendrán que visitar”.

“Es un lenguaje internacional, de modo que puede venir una persona de cualquier parte del mundo, interpretar el mapa y participar en la prueba”, ha señalado Morales, al tiempo que ha añadido que “la salida de los participantes no es todos a la vez, sino por tiempos y hasta que no termina la carrera no saben cómo han realizado el recorrido”. Así, ha remarcado que “gana quien haga el trayecto en menos tiempo, pasando por todos los puntos de control, y hay muchas categorías, desde niños y jóvenes hasta veteranos”.

El Málaga Orienteering Sprint Camp celebrará su primera carrera de orientación urbana en Fuengirola, el 19 de febrero, e incluye también pruebas en las localidades de Estepona, Istán, Benalmádena, Mijas, Casares y Torremolinos.