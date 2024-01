Atajate, el pueblo más pequeño de Málaga que tiene tres restaurantes, centro de yoga o venta de coches

Atajate vuelve a ser el pueblo más pequeño de la provincia de Málaga, aunque tan solo por dos habitantes de diferencia frente a Salares. Con 185 empadronados, este municipio de la Serranía de Ronda es una de las puertas de acceso hacia del Valle del Genal y tan solo se encuentra a unos 15 minutos de viaje de la capital de la comarca.

Quizás por eso sus habitantes no echen demasiado en falta el no disponer de tienda o servicio de alguna entidad bancaria en el municipio, aunque este hecho les obliga a desplazarse hasta los municipios vecinos.

Otros servicios como el consultorio médico y la farmacia sí que están atendidos, y es que la botica abre todos los días mientras el médico pasa consulta tres veces a la semana.

Como es de imaginar, en sus calles reina la tranquilidad que solo rompe algún vehículo de reparto que hace sonar su bocina anunciando su presencia o el ruido de algunas de las obras que existen en la localidad.

Un remanso de paz que no es equivalente al aburrimiento o monotonía, y es que este pequeño pueblo cuenta con tres restaurantes que hacen que la localidad presente una importante afluencia de visitantes durante los fines de semana. Y es que la restauración y el turismo de naturaleza tienen un importante tirón en la economía local.

"Sin los turistas y aquellos que vienen de fuera a comer aquí sería complicado seguir adelante", dice Pilar, responsable de uno de estos establecimientos junto a su hermana.

Unos locales que también cumplen con una función social, ya que son punto de encuentro de los vecinos que sí acuden a diario a tomar algún tipo de bebida y pasar un buen rato de conservación.

Además de estos negocios de hostelería, en la localidad también cuentan con un centro de pilates y yoga que abrió hace pocos meses y que tuvo una muy buena aceptación, teniendo usuarios que llegan de otras localidades.

También cuenta con dos jóvenes dedicados a la traducción que realizar su trabajo desde casa, como es el caso de Andrés Sánchez, un barcelonés de nacimiento que decidió regresar al pueblo familiar cuando su padre comenzó a padecer una enfermedad para cuidarle junto a su hermano. "Si me dices hace tres años que regresaría te hubiese dicho que no, ahora quedaré vinculado al pueblo y aunque llegue un día que mi padre no esté continuaré viviendo aquí".

Pero no son los únicos que han llegado hace relativamente poco tiempo, también se suma a los jóvenes Marina Rubiales, que también regresa al pueblo de sus padres desde Murcia para poner en marcha una finca ecoturística que espera poder en funcionamiento en poco tiempo. "No echo nada en falta, aquí se respira tranquilidad", dice.

La localidad incluso tiene hasta su propio punto de venta de vehículos de segunda mano que aprovecha el tráfico que existe en esta carretera que une Ronda con Algeciras y Manilva, además de comunicar también con el Valle del Guadiaro.

La alcaldesa del municipio, Auxiliadora Sánchez, se muestra muy satisfecha con la llegada de nuevos jóvenes y con la actividad que tiene la localidad, aunque se sigue mostrando dolida con la Diputación de Málaga por no haber financiado el proyecto para la construcción de una residencia de mayores que consideran que hubiese sido un gran impulso para la localidad. Incluso llegaron a comprar tres locales para su construcción y redactar el proyecto.