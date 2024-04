La Axarquía propone rellenar las piscinas privadas y comunitarias con agua no potable proveniente de pozos

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, enfrentando una situación de sequía, ha presentado una propuesta para permitir el llenado de piscinas privadas y comunitarias con agua no potable. Esta agua sería procedente de pozos y no sería apta para el consumo directo al no haber sido tratada.

Jorge Martín, presidente de la Mancomunidad, ha comunicado que esta propuesta ha sido enviada a la Junta de Andalucía para su consideración y están a la espera de una respuesta oficial. Martín argumenta que el agua en las piscinas se somete a tratamientos de clorado y depuración, lo que garantiza su adecuación para el uso recreativo.

La propuesta abarca tanto las piscinas pertenecientes a comunidades de propietarios como las de viviendas unifamiliares. El presidente de la Mancomunidad destaca la necesidad de un consenso entre los municipios para tomar esta decisión, considerando que algunos tienen más capacidad de suministro de agua que otros.

Se han realizado reuniones con representantes de los Ayuntamientos para analizar en detalle la viabilidad del llenado de piscinas de cara al verano. Martín recuerda que la Junta de Andalucía ya permite el llenado de ciertas piscinas, como las públicas o aquellas relacionadas con el sector turístico.

Por otro lado, el presidente hace hincapié en que las medidas de ahorro de agua implementadas por los ayuntamientos se están cumpliendo, y resalta la creciente conciencia ciudadana sobre la importancia de conservar este recurso escaso.

En cuanto a soluciones a largo plazo, Martín insta a que la desaladora de la comarca se ponga en marcha rápidamente. Aunque el Ayuntamiento de Vélez-Málaga cedió el terreno hace seis meses, el presidente espera que el Gobierno central avance en el proyecto y su construcción, aunque lamenta la falta de una fecha prevista.

Finalmente, Martín menciona que la zona ya no recibe aportes de agua desde Málaga capital y que actualmente se abastece del Embalse de La Viñuela, que se encuentra al 18,79 % de su capacidad. Un total de 14 municipios de la comarca se abastecen de agua a través de la empresa pública Axaragua, mientras que el resto tiene sus propias captaciones y acuíferos.