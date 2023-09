Benalmádena rescata y licita otros tres proyectos financiados con fondos EDUSI

El Ayuntamiento de Benalmádena ha sacado a licitación tres grandes proyectos como son la ampliación de la Biblioteca La Paloma, el vivero de empresas en Plaza Solymar en Benalmádena Costa, así como la reurbanización y la puesta en valor del área degradada en el yacimiento Los Molinillos, los cuales irán con cargo a los fondos EDUSI con un presupuesto total de 1.322.554,98 euros, según ha informado el concejal de Edificaciones, José Luis Bergillos.

El edil ha señalado que el objetivo de los concursos públicos es sacar adelante su contratación y aspirar así a recibir el máximo posible de cuantías sufragadas con fondos europeos, recordando que la pasada semana salieron a licitación también otros dos proyectos como son el de la Oficina de Atención al Ciudadano y la remodelación del centro Doña Gloria.

En cuanto a la denominación de los proyectos, el Ayuntamiento ha sacado a licitación la ampliación de superficie y adecuación de instalaciones en la Biblioteca La Paloma, dentro de programas anuales de revitalización de la cultura local y artística, con un presupuesto total de 750.511,72 euros.

Para la rehabilitación de vivero de empresas en Plaza Solymar, en Benalmádena Costa, el proyecto está inmerso en el Apoyo al Emprendimiento a través de viveros de empresas (barrios desfavorecidos), con cargo a la Subvención EDUSI por un montante de 310.838,10 euros.

El último proyecto que ha salido a licitación este miércoles implica la reurbanización y puesta en valor del área degradada en el yacimiento Los Molinillos, dentro de Rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, e impulso de su atractivo turístico con cargo a los EDUSI por un valor de 261.205,16 euros.

Aprobados “en tiempo récord”

El concejal ha agradecido el “enorme esfuerzo” que ha supuesto para su equipo coordinador y técnico en Edificaciones “sacar adelante proyectos de los que no se había realizado prácticamente nada en cinco años”. “Desde que llegamos, no hemos parado de trabajar para sacarlos adelante en pleno verano porque somos conscientes de la importancia que tiene no perder ni un céntimo de euro de las ayudas europeas”, ha subrayado.

Así, el edil ha pedido a la oposición que actúe “con responsabilidad” y deje de “confundir” y “manipular” a la ciudadanía con los fondos EDUSI. “La prueba más evidente de que no se hizo nada en cinco años por parte del Gobierno anterior es que sale a licitación ahora, teniendo que presentarse ofertas, adjudicarse, iniciarse las obras, terminar, pagar y certificar las mismas antes del 31 de diciembre de 2023”, ha explicado Bergillos.

El edil ha lamentado que sea “tan evidente que no se hizo nada” porque los documentos “hablan por sí solos”: “El expediente de oficio para salir a licitación tras cuatro años y medio para hacerlo el Gobierno anterior tiene fecha de julio y agosto de 2023, nos engañaron porque no habían hecho nada y cuando entró este equipo de Gobierno, se puso a revisar todos los proyectos EDUSI y desbloqueó estos cinco y otros en los que estamos trabajando”, ha sentenciado el concejal de Benalmádena.