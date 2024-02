Buscan a un hombre de 53 años que salió a practicar pádel surf este martes en Benajarafe

Buscan a Nicolás Notario Romero, un hombre de 53 años desaparecido este martes 27 de febrero en la zona Benajarafe (Vélez-Málaga) cuando salió a practicar pádel surf sobre las 17:00 Pasada media hora, su mujer, al percatarse de que no volvía y no se había llevado su móvil, ha alertado a los servicios de emergencias. De momento, no se sabe nada sobre su paradero.

El teléfono 112 dio aviso a Salvamento Marítimo de la desaparición del hombre, comenzando así las labores de búsqueda. Según fuentes cercanas, han participado dos embarcaciones y un helicóptero, que han cesado las tareas sobre las 20:00 por la falta de visibilidad. Si bien, está previsto que a primera hora de la mañana de este miércoles se reanude el dispositivo.

La organización SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta con su fotografía por si algún ciudadano lo hubiese visto pudiese aportar alguna información. Según la descripción, Francisco mide 1,75 de estatura, es de complexión atlética, tiene el pelo castaño, ojos marrones y lleva unas gafas graduadas.

Cabe recordar que Emmanuel Soria y Maxi Ludvickm, dos amigos argentinos, también desaparecieron el pasado verano en Málaga capital después de que salieran a practicar pádel surf en la playa de Huelin con la intención de ver el amanecer y tomar unos mates.

La búsqueda se prolongó durante días, por la zona costera de Málaga y mar adentro, sin que se lograra dar con los dos jóvenes. Únicamente se halló la tabla de paddle surf con la que salieron, que fue localizada por un velero a 15 millas al sureste de Málaga y fue recogida por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Alnitak. También se localizó una bombilla para beber el mate que portaban, según informaron fuentes de Salvamento Marítimo.