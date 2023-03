La Junta derribará del edificio contigo al centro de menores Virgen de la Esperanza de Torremolinos

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha anunciado este miércoles el derribo del edificio contiguo al centro de menores Virgen de la Esperanza de Torremolinos, el cual nunca acabó de construirse, generando problemas de seguridad e insalubridad en la zona.

López ha explicado que junto al “centro de menores Virgen de la Esperanza de la Junta de Andalucía, se empezó a edificar un edificio contiguo que el anterior gobierno andaluz dejó paralizado en 2006”.

Desde entonces, ha asegurado que “ese edificio que quedó a medio construir, ha sido objeto de ocupación ilegal, encuentro de actuaciones no muy agradables como consumo de alcohol o de drogas, ha provocado problemas de insalubridad, y además en el mes de octubre hubo desgraciadamente un incendio en esa zona”.

A raíz de ese incendio y las condiciones en que se encontraba ese edificio, “actuamos con dos objetivos, uno la limpieza de toda la zona por las condiciones de insalubridad, y hoy les puedo anunciar que vamos a un segundo paso decisivo y firme que es el derribo, porque todos los informes técnicos dicen que efectivamente no está en condiciones de ser utilizado. Es que no se ha utilizado en la vida, lo dejaron a medio construir, y por tanto, no trae nada bueno ese edificio en esas condiciones ni por seguridad, ni por salubridad”.

La consejera de Inclusión Social ha asegurado que “en un mes, porque estamos llevando a cabo ya el procedimiento administrativo hacia adelante, con la colaboración del Ayuntamiento, procederemos al derribo de ese edificio contiguo al centro de menores, que nunca se terminó”.

Así lo ha anunciado en una intervención ante los medios previa al acto de presentación en Torremolinos de los protocolos que la Junta de Andalucía pondrá en marcha para el abordaje y la prevención en materia LGTBI y de violencia de género en los centros de servicios sociales comunitarios.