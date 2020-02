Comienzan las declaraciones por los vertidos de aguas residuales en Nerja

El martes 18 de febrero comenzarán las primeras declaraciones de la operación Vastum (vertido en latín) en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 y de Violencia sobre la Mujer de Torrox. Ésta se deriva de una investigación puesta en marcha por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tras una denuncia de Ecologistas en Acción por las irregularidades detectadas en algunas depuradoras andaluzas.

En el caso de Nerja, los vertidos de agua que se producían al mar se originan por la inexistencia de esta infraestructura. Así, el alcalde de este municipio, José Alberto Armijo (PP), será el primero en acudir a declarar como investigado por un presunto delito contra el medio ambiente.

También lo harán el martes Mari Nieves Atencia (PP), entonces concejal de Medio Ambiente, así como a los ex ediles –responsables en diferentes mandatos de esta área– José Miguel Jimena (PP) y Jorge Bravo (IU). En la causa también están la ex regidora Rosa Arrabal (PSOE) y los ex concejales de Infraestructura José Alberto Tomé (PP), Jonathan Méndez y José María Rivas. También aparecen tres personas más y la empresa Aguas de Narixa, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua de Nerja.

En la operación Vastum hay investigadas una docena de personas

“No se juzga que Nerja no tenga depuradora porque además ese ha sido un problema del Gobierno central, de la quiebra de la empresa adjudicataria de las obras y de algún modo del Ayuntamiento que paralizó las obras para que no afectase a la temporada turística o que provocase retrasos en la tramitación. Lo que se juzgan son los vertidos al mar en primera línea de playa”, aclaró Rafael Yus, responsable del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena-Ecologistas en Acción), cuya asociación está personada en la causa.

“Lo que ha ocurrido y tiene responsabilidad la administración local es que las aguas fecales se estaban canalizando por las conducciones de pluviales en los aliviaderos de la misma playa cuando tendrían que haber hecho por los emisarios submarinos de La Torrecilla y de Burriana que están a un kilómetro de distancia de la línea de costa”, explicó Yus, quien insistió que en los últimos años habían denunciado vertidos en la desembocadura del río Chíllar, en Burriana, en la Torrecilla y en Calahonda junto al Balcón de Europa.

El responsable de GENA, quien ya declaró en el Juzgado de Torrox, como parte de Ecologistas en Acción, indicó que además “la denuncia tienen un componente civil ya que existe la posibilidad de que en Nerja, como en otras provincias, la Junta de Andalucía haya estado cobrando el canon y el Ayuntamiento una tasa de saneamiento cuando no se está llevando a cabo”.

La denuncia propiciada por Ecologistas en Acción en Andalucía por las irregularidades detectadas en algunas depuradoras afecta a varias provincias de la comunidad autónoma. Lo informes emitidos por este colectivo con analíticas de los años 2013, 205 y 2017 fueron remitidos a la Fiscalía hace tres años e investigas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). En la operación Vastum están también investigados los municipios de Coín y Alhaurín el Grande.