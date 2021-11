Fuengirola inicia la contratación para la gratuidad del transporte

El servicio sale a licitación por 31.767.030,28 euros

El Ayuntamiento de Fuengirola ha destinado un presupuesto de licitación por valor de 31.767.030,28 de euros para un periodo de diez años para el nuevo servicio de transporte urbano, que será gratuito para los empadronados en la ciudad, según ha destacado la alcaldesa, Ana Mula.

La regidora ha señalado que la sociedad adjudicataria tendrá un plazo de tres meses desde la firma del contrato para poner en funcionamiento la nueva configuración del transporte urbano.

Asimismo, el servicio se compondrá de un mínimo total de doce vehículos, nueve autobuses de doce metros de longitud y tres microbuses. La sostenibilidad será uno de los elementos novedosos del futuro contrato, pues ocho de los nueve autocares que integren la flota de esta prestación deberán ser híbridos para favorecer a la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en la ciudad.

El pliego de condiciones aprobado hoy prevé la creación de cinco líneas –una de ellas circular, que recorrerá cerca de quince kilómetros de la localidad- y frecuencias de paso que oscilarán entre los quince y los 30 minutos, o desde otro punto de vista, entre los 32 y los 63 viajes diarios en jornadas laborables. Además, los vehículos de la línea de Torreblanca contarán con un portabiciletas.

En cuanto a las nuevas tarifas el billete sencillo tendrá un coste de 1,2 euros el viaje –siempre que no sea empadronado y no porte tarjeta ciudadana-. El bonobús, con un límite de diez viajes, costará 10 euros y el precio para el ticket de las mascotas -de los usuarios que no estén empadronados- será de 0,6 euros.