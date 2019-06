La Guardia Civil se afana en buscar una pista que le lleve a Dana Leonte

“No se encontraba a gusto en su entorno social”

Antena 3 ha publicado un fragmento con las declaraciones de la persona que supuestamente dejó un dinero a Dana para abrir un restaurante: “Soy quien todos vosotros, los medios de comunicación, estáis llamando el prestamista, pero no me dedico a eso, no es mi profesión… Es verdad que a alguna persona que conozco, si necesita ayuda, le echo una mano independientemente si es hombre o mujer. En ningún caso la lamentable e inoportuna desaparición de Dana tiene que ver con supuestos prestamistas, más bien con que esta persona desaparecida no se encontraba a gusto en su entorno social y, sobre todo, por la incomodidad que le suponía atender a su bebé. De sobra es sabido que no lo quería tener desde el momento que supo que estaba embarazada. Yo estoy felizmente casado, tengo un buen trabajo y vivo muy tranquilo. Ruego a los medios que no me molesten más. No voy a entrar en cotilleos absurdos que además no guardan relación conmigo”. Una de las amigas de Dana, que no quiso dar su nombre, tampoco cree que la desaparición haya podido ser voluntaria. Esta chica, que reconoce que Dana “era muy reservada para sus cosas” asegura que la última vez que la vio le dijo que “todo estaba muy bien”. Desconocía si tenía deudas ni como era la relación con su pareja.