La Mayora afronta su gran reto

Otro confinamiento generaría un grave problema

Tanto esta segunda ola del Covid-19 como la sufrida desde marzo a junio ha generado un descenso de la actividad diaria del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora. No obstante, el personal ha aprovechado para desarrollar otros trabajos que no requerían de su presencia en los laboratorios o en los invernaderos y parcelas de la finca de Algarrobo. “Ha afectado de forma muy importante a las labores de investigación del instituto. Ha habido un parón importante en la capacidad de trabajo en los laboratorios por razones obvias, pero los investigadores no han perdido el tiempo y se han concentrado en la publicación y elaboración de los datos que tenían obtenidos”, reconoció el director del IHSM La Mayora, Enrique Moriones, para quien si esta nueva ola conlleva un confinamiento similar al del trimestre anterior generaría “un problema grave para el desarrollo de las líneas de investigación que llevamos por la imposibilidad de obtención de datos experimentales”.

Moriones también quiso destacar que “de forma muy significativa que las olas sucesivas de Covid no solo afectan a la actividad concreta del día a día sino el problema es el daño económico y de parón económico del país que está suponiendo”. Ello, según dijo, repercute en las inversiones de las empresas con las que tenían colaboraciones y contrataciones además del “parón de la actividad de la administración central en cuanto a actividades de promoción de proyectos en programas de investigación o los procesos de selección”. Esto, según recalcó, afectaría “a la incorporación de nuevo personal al instituto y lo que es más grave aún, a la no posibilidad de obtención de nuevos datos experimentales al no haber nuevos proyectos”. “La incorporación de nuevo personal esencial para el desarrollo de la actividad”, reiteró el director de La Mayora.