Marbella confía en iniciar a final de año las obras de la antigua sede de urbanismo

El Ayuntamiento de Marbella confía en poder iniciar las obras de la antigua sede de urbanismo a final de este año. Así lo aseguró este martes la alcaldesa, Ángeles Muñoz, tras un encuentro con el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo.

Muñoz afirmó que el Consistorio prevé que este verano se firme el protocolo de cesión del edificio de la antigua sede de urbanismo, en la céntrica avenida de Ricardo Soriano, para que antes de que finalice el año puedan comenzar las obras de remodelación para su conversión en un centro de salud.

“Se trata de un proyecto a tres bandas entre el Consistorio y las consejerías de Hacienda y Salud, en la que nosotros asumiríamos la inversión para la puesta en marcha del edificio mientras que Hacienda y Salud, cederían el inmueble y pondrían el equipamiento y el personal necesario, respectivamente”, señaló.

La propuesta del Ayuntamiento de Marbella es que el edificio, cuya superficie ronda los 1.700 metros cuadrados, albergue un centro de salud que descongestione los dos con los que cuenta el núcleo urbano de Marbella, el de Leganitos y Las Albarizas.

Según la alcaldesa de Marbella, el "compromiso" de la Junta es no subastar el inmueble como, ha destacado, pretendió hacer el anterior Gobierno regional pero que no logró, según ella, al no encontrar compradores.

Asimismo, Muñoz explicó que ha trasladado al consejero "el compromiso" del Gobierno local para que los presupuestos municipales contemplen la partida para financiar la reforma del inmueble.