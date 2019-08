Carmen Villegas, la madre de María Esther, la menor de 13 años que fue asesinada con una piedra de grandes dimensiones en enero de 2011, lamenta que Rubén V. R., conocido como 'El Vaca', salga este jueves de la cárcel después de haber cumplido ocho años de condena por el crimen. La progenitora considera que la pena "ha sido muy corta" y subraya que su hija ya "no va a volver", pero el asesino, al que tacha de "peligro para la sociedad", va a disfrutar de su vida en la calle. La niña murió por las heridas provocadas tras quedar inconsciente.

¿Cómo te sientes tras la liberación de El Vaca -el asesino de María Esther-?

Nos sentimos mal, indignados. Han pasado 8 años, ha sido una pena muy corta para lo que hizo. Va a estar en la calle. Ella no va a volver, pero él va a disfrutar de su vida.

¿Crees que se hizo justicia?

Justicia se hizo en el sentido de que dieron con él. Pero para nosotros la Justicia esta muy mal. Parece que amparan a los asesinos. Por ser menor lo condenaron a ocho años. Si hubiera tenido 18, habría cumplido más años o prisión permanente revisable. Ha pasado el tiempo tan rápido que no nos hemos dado cuenta. Tienen que cambiar las leyes. No puede seguir pasando esto en España.

¿Sientes preocupación por su salida?

Claro que hay preocupación. Pensamos que él no se ha rehabilitado. Es un peligro para la sociedad tener en la calle a una persona como él. No sé cómo se habrá comportado en la cárcel pero por lo que oímos no debería estar tan pronto fuera.

¿Llegó a pediros perdón?

No. Nunca. Él siempre ha dicho que no ha sido el que mató a la niña.

¿Temes que te lo puedas encontrar en la calle?

Ahora mismo por la distancia no creo que nos encontremos, pero nosotros a veces hemos ido al pueblo, donde pasó todo. Allí tenemos amigos. Por una persona no le echamos la culpa al resto. Pero ya me lo pensaré porque no quiero que pase nada más.