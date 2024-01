Meses cruciales para el futuro del Tívoli

El nuevo año se presenta con meses cruciales para el futuro del parque de atracciones Tívoli World, localizado en Benalmádena, con varios inversores interesados en reflotar el espacio lúdico y la intermediación del Ayuntamiento para favorecer un acuerdo con la propiedad, el grupo inmobiliario Tremón, lo que supone un nuevo escenario que abre las puertas a una posible reapertura.

Para ello, el Consistorio de Benalmádena está desarrollando una labor de intermediario, al considerar el mantenimiento del parque como “una cuestión de estado”, según declaró el alcalde, Juan Antonio Lara, a este diario. Fue al final de octubre del pasado año cuando se conoció la existencia de inversores interesados, "uno de ellos, español", así como "una empresa que sólo gestiona parques de atracciones", dijo. El Ayuntamiento además negocia con Tremón la reapertura del parking subterráneo de Pueblosol, también de su propiedad.

La intención del Ayuntamiento es favorecer un acuerdo para la reapertura de Tívoli, asegurando que "inversores hay, personas y voluntad también, y facilidades se darán al máximo", resaltó el regidor a Málaga Hoy, quien indicó que el Consistorio intentará que el parque “pueda abrir al final de este mandato". Lara valoró “la posibilidad de que pueda haber locales comerciales” y se posicionó en contra de que "se use para especular".

El propietario del parque, el grupo inmobiliario Tremón, ha declinado manifestarse, debido a que “existen procedimientos judiciales abiertos por la representación de los trabajadores, y mientras eso no quede listo, no hay posibilidad de hacer nada”, ha explicado su representante, Ángel Romero. Del mismo modo, una de las empresas interesadas en Tívoli ha preferido no pronunciarse.

El nuevo escenario también se plantea como soplo de esperanza para los trabajadores del parque de atracciones, que desde que cerrara sus puertas en septiembre de 2020 tienen abierta una lucha por mantener los puestos de trabajo, así como hacen labores de mantenimiento y vigilancia de Tívoli.

Uno de ellos es Juan Ramón Delgado, que ha trabajado 46 años en el taller de decoración, y pese a que está jubilado, acude a diario para mantener las instalaciones y cuidar a los animales junto a un equipo de personas. “Tívoli ha sido nuestra segunda casa, hemos dedicado mucho tiempo y hemos trabajado muchos años, con buenas vivencias y alguna bastante desagradable”, ha referido.

Según ha indicado, la postura de los trabajadores “es positiva” al haber “un fondo muy interesado”, así como “otros inversores”, aunque ha incidido en que el resultado dependerá de “la actitud de Tremón”. Además, mantienen la “esperanza” de que el tribunal resuelva a favor la demanda interpuesta contra la extinción de los contratos.

Juan Carmona ha trabajado 31 años en Tívoli como técnico de telecomunicaciones, donde pasa “24 horas vigilando el parque” debido a la continua intromisión de personas para grabar o extraer material, por lo que los trabajadores han instalado un “sistema de cámaras” en remoto, lo que “ha parado bastante los asaltos, tanto de ‘youtubers’ como de intentos de robo”. Así, “el mayor temor es el vandalismo, que entren y dañen las instalaciones o los decorados”. También se va activar el “sistema de megafonía” para “dar aviso al personal” de la presencia de moradores en las intermediaciones.

El nuevo año lo afronta con “mucha esperanza” de que el tribunal resuelva a favor la “impugnación” contra la extinción de los contratos, así como ha señalado que “hay mucho interés por parte de inversores que están intentando hacerse con la empresa, y la Alcaldía ha estado actuando de intermediario”.

“Nuestra lucha es actualmente aguantar hasta que la parte propietaria o la inversora, e incluso el Ayuntamiento, digan que esto hay que moverlo ya, que son 3 años que lleva cerrado en los que se podría haber pagado mucha deuda”, ha apuntado Carmona, quien pide que “no dejen morir Tívoli y no nos dejen morir a nosotros”, en el caso de que Tremón “no se haga cargo”.

Vanesa Fernández ha ejercido como auxiliar administrativo en Tívoli 25 años, y aunque tiene otro trabajo en la actualidad, sigue acudiendo al parque para hacer la “vigilancia”, quien ha pedido al nuevo año “salud para poder seguir luchando”. Ante el nuevo escenario que se plantea con el interés de nuevos inversores, se ha mostrado con “pocas” esperanzas ya que “han sido tantas cosas que nos las han generado y que luego no han sido”, ha exclamado.

“Cada vez estamos más desilusionados, pero no perdemos las ganas y sacamos más fuerza para seguir luchando y finalizar esto de una vez por todas, en el sentido judicial favorablemente para nosotros”, ha apuntillado.

Tívoli World cerró sus puertas en septiembre de 2020, última temporada en la que ofreció sus servicios de ocio en Benalmádena, tras entrar en concurso de acreedores necesario y arrastrar más de una década de conflictos judiciales en torno a la posesión del parque a causa de su venta en 2007, que finalmente resolvió el Tribunal Supremo a favor del grupo inmobiliario Tremón en octubre de 2021. A ello se suma una deuda generada por el anterior propietario, el empresario Rafael Gómez, de más de 11 millones de euros, y una contienda judicial por el mantenimiento de los puestos de trabajo que sigue candente.

El Ayuntamiento de Benalmádena aprobó de manera definitiva en abril de 2023 la modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para proteger los terrenos de Tívoli, que no podrán destinarse a otro uso que no sea el de parque de ocio, aunque sí permitirá compatibilizarlo con otros como el hotelero o el comercial, pero siempre deberán estar vinculados a la apertura del parque de atracciones.