Mijas creará protocolos de actuación contra los coches de alquiler con conductor, los VTC

El Ayuntamiento de Mijas ha alertado de un aumento de paradas no autorizadas por parte de los coches de alquiler con conductor, vehículos con licencia VTC, en el municipio durante los meses de verano, sobre todo en la zona de Calahonda, por lo que pondrá en marcha protocolos específicos de actuación centrados en el cumplimiento de la normativa. “Pese a que la competencia de la regulación es de la Junta de Andalucía, desde la Administración Local vamos a trabajar por un normal funcionamiento del transporte público en Mijas y a intensificar las labores de identificación de vehículos no autorizados para el transporte de pasajeros más allá de los meses de mayor afluencia turística”, manifestó el alcalde, José Antonio González, tras la reunión de coordinación entre Policía Local, técnicos municipales y representantes del sector del taxi realizada hace unos días.

Los protocolos irán encaminados al correcto cumplimiento de la normativa

Asimismo, desde el Ayuntamiento no descartan además una modificación de la actual ordenanza en materia de movilidad y transporte público del municipio para hacer cumplir la normativa en esta materia regulada a nivel regional, “todo ello buscando la convivencia entre ambos tipos de transporte y dentro siempre de las competencias municipales, en aras de seguir haciendo de Mijas un referente en materia de excelencia turística”.

En este sentido, González informó que se va a impulsar la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de Fomento para establecer cauces de comunicación y se dará de alta a la Administración Local en el registro de VTC de la Consejería, “todo ello a fin de mejorar la identificación de los vehículos habilitados para el desarrollo de la actividad en la zona”.

Una medida que llega tras el esfuerzo realizado durante los meses de verano, teniendo en cuenta que la población se triplica en estos meses, de los accesos a grandes eventos y ferias el municipio y en los que se ha prestado especial atención al cumplimiento de la precontratación del servicio y al no estacionamiento de vehículos no autorizados en paradas de taxi. “Se han detectado zonas en las que se producía una mayor incidencia de paradas no autorizadas y que se han centrado principalmente en la zona de Calahonda”, señalan.

Por su parte Cruz señaló que este es el “primer paso para crear un protocolo más específico en materia de transportes de pasajeros en vehículos en el término municipal y en la que la colaboración de los departamentos implicados se hace esencial para evitar no sólo el intrusismo en el sector sino también para hacer prevalecer la calidad del servicio de transporte público de todos los ciudadanos que nos visitan cada año”. Asimismo, invitó a los vecinos y vecinas del municipio que detecten algún tipo de anomalía o vehículos sin licencias operando en el término municipal “a que nos los trasladen ya que esta colaboración se hace fundamental especialmente dada la amplitud y orografía del municipio”.