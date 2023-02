El PP de Benalmádena denuncia la “nefasta gestión” en materia de aparcamientos

El candidato del PP a la Alcaldía de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha criticado este martes la “nefasta gestión” del Ayuntamiento en materia de aparcamiento, resaltando que la ciudad necesita más infraestructuras para facilitar el estacionamiento.

Así, ha hecho alusión a “las obras de la avenida García Lorca, donde quitarán aparcamientos y pondrán un carril bici que no conecta con nada más que con un proyecto rechazado como es el carril único, con las eternas obras de la plaza Olé donde PSOE e IU renunciaron a crear aparcamientos subterráneos o con el proyecto de Las Moriscas”.

“Benalmádena está en manos de unos pésimos gestores que solo tienen tiempo para mirarse a sí mismos y no a su municipio”, ha subrayado el líder del PP, quien ha subrayado que “el problema de la falta de aparcamientos está presente en la costa, donde es una evidencia, en el Pueblo y en el corazón de Arroyo de la Miel”.

“Solo hay que fijarse en el aparcamiento de Pueblosol, cerrado a cal y canto después de que lo inaugurarán con un brindis al sol”, ha criticado Lara, valorando que todo esto sucede “porque este regidor socialista no sabe gestionar los problemas y más con un comunista como Centella de compañero de viaje”.

“En el PP tenemos claro que este problema tiene solución, lo que no tiene solución es la obsesión de este regidor socialista por imponer que no se use el vehículo en un municipio que, por su extensión, su forma y su claro perfil turístico. Benalmádena necesita más aparcamientos”, ha recalcado.