Polémica por una fiesta 'nazarena' sexual en una sala de Torremolinos: "¿Qué escondes debajo?"

La sala Papúa, en la avenida Carlota Alessandri de Torremolinos, ha organizado para este sábado 23 de marzo la ‘Fiesta nazarenos. Nazarenos penitentes, ¿Qué escondes debajo?’, un evento que ha suscitado cierta polémica en el municipio por la temática relacionada con la Semana Santa, de fuerte arraigo en la provincia, y con un cartel en el que pueden verse a dos nazarenos procesionando.

El local ofrece zonas exclusivas de parejas y mixta, con barras y salones independientes, tatami grande, distintos privados para compartir en intimidad, salas sado, sala X, etcétera, como ha recogido El Español.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, se ha pronunciado en las redes sociales sobre la fiesta, destacando que "el marketing debería tener un límite, el del mal gusto".

Por su parte, la gerente de la sala, Rocío Tena, ha mostrado su sorpresa por la polémica que ha suscitado la cita, en cuyo cartel se indica “Fiesta nazarenos. Buena música. Nazarenos penitentes, ¿Qué escondes debajo?”, y que contará con espectáculos en directo. “Nosotros somos los primeros sorprendidos y no tenemos ni idea de lo que ha pasado”, ha exclamado la propietaria de la sala, quien ha señalado que “no iba dedicado a nada”.

“Llevamos 15 años haciendo lo mismo, poniendo fiestas de Semana Santa que nada tienen que ver con la Semana Santa, pero por las temáticas que se aproximan nos dan ideas”, ha indicado la gerente de Papúa, resaltando que “se nos ocurrió ponerla de nazarenos, pero que no va” con la Semana de Pasión.

Así, ha apuntado que las fiestas del local “son temáticas, y como viene gente para el puente” se ha puesto una relacionada con la Semana Santa, destacando que “son divertidas y no tienen nada que ver, no pretendíamos ofender a nadie ni ha sido la intención”, ha indicado.

En su opinión, la fiesta ha podido ofender porque “han visto qué tipo de negocio es, y han pensado a lo mejor que nos podíamos haber dirigido a la Semana Santa, me imagino por lo de ¿Qué esconden los nazarenos?, y se lo hayan tomado como a ver si esconden droga”, ha valorado. Al mismo tiempo, ha relatado que “otros años ha sido peor, porque hemos puesto hasta mantillas y unos pañuelos a las mujeres por el cachondeo”, asegurando que “no tenemos nada que ver con temas de ningún tipo y lo respetamos todo”.

Por otra parte, Tena ha negado que la temática de la fiesta se haya elegido para provocar, destacando que “nosotros no pensamos en provocación de ningún tipo, lo que pensamos es en reírnos y divertirnos, nada más. No nos metemos con nadie ni ridiculizamos ni hacemos nada que moleste a nadie”. Además, ha señalado que “el cartel no tiene nada ofensivo, ni hacemos carteles con gente desnuda, no hay nada que pueda molestar”.

Espectáculos en directo

El evento tendrá un “precio de 50 euros la pareja”, e incluye cuatro consumiciones, y contará con espectáculos en directo en los que “lo mismo se tapan y se ponen un gorro”. Respecto a “¿Qué es lo que esconden?”, Tena ha señalado que “igual les metemos pelotitas y las mujeres las buscan, son fiestas para reírnos y divertirnos, pero igual que se llama así, se puede llamar de mil maneras diferentes”.

Según ha explicado, la sala está dirigida a los swingers, en la que se hacen “fiestas picantes”, “intercambio de parejas” o “sadomasoquismo”. “Lo que buscamos siempre es un rato de diversión, se baila, allí hay mucho respeto, si quieren participan entre ellos y después hay reservados, privados, zonas comunes o jacuzzi”.