Puerto Banús lidera el ranking de clubs náuticos exclusivos más sostenibles de España

Un estudio elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad sitúa a Puerto Banús, ubicado en el distrito de Nueva Andalucía en Marbella, a la cabeza de los clubs náuticos más sostenibles de España.

En su informa, el Observatorio de la Sostenibilidad seleccionó a diez puertos que compartían ciertas características que los hacen distinguirse como los puertos más exclusivos del litoral Mediterráneo, y con los cuales realizó el estudio: Puerto Sotogrande (Cádiz), Puerto Deportivo de Estepona (Málaga), Puerto JoséBanús (Málaga), Marina de Valencia, Marina Port Ibiza, Marina Ibiza, Port Adriano (Mallorca),Puerto Portals (Mallorca), Real Club Náutico de Palma y Marina Port Vell (Barcelona), con la finalidad de determinar buenas prácticas e iniciar un mayor compromiso por la sostenibilidad de estos clubs náuticos y extenderlo al conjunto de la náutica recreativa en España.

El objetivo del presente informe es ilustrar la situación actual comparativa del sector a partir del desempeño de una pequeña selección de los puertos que, por su nivel de exclusividad, excelencia y reconocimiento internacional, están llamados a ser los que lideren la revolución sostenible del sector.

Puertos que deberían ser la referencia en su sector en la implantación de políticas de sostenibilidad efectivas para el cumplimiento de las metas de los ODS.

Ser una empresa líder, además de una evidente ventaja competitiva de marca, supone una responsabilidad respecto a la imagen del conjunto del sector. En total se han seleccionado los 10 puertos más representativos, con más de 7.000 amarres, (cerca del 5% del total de España) todos ellos situados en el Mediterráneo, la costa con la demanda más fuerte y que pueden ser tractores para el conjunto de los puertos recreativos del país.

Se han considerado principalmente los ODS relacionados con los temas ambientales o PLANETA tales como energía, agua, acción por el clima, biodiversidad marina y biodiversidad terrestre. La mayor parte de las acciones de los clubes náuticos se concentran en los ODS ambientales tales como el cambio climático y la biodiversidad marina. La economía circular sería el tercero.

La recogida selectiva de residuos está implantada en todos, pero hay escasez de información sobre consumos de materias y producción de residuos. El establecimiento de dispositivos para la limpieza de las aguas está experimentando una rápida expansión en todos los puertos, pero no tanto los sistemas de recogida separativa de aguas de sentina. Los consumos de agua y el desarrollo de la energía renovable (producción o consumo certificado) parece concentrar menos esfuerzo al respecto, pero el ODS con menos actuación de todos es el de ecosistemas terrestres a pesar de su importancia en la interacción tierra-mar.

Puerto Banús, el más destacado por delante de Marina Ibiza y el Real Club Naútico de Palma

Respecto a los puertos más comprometidos con la sostenibilidad se observa como Puerto Banús es el más destacado por sus realizaciones en conservación directa en especies amenazadas de biodiversidad marina, como la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) o la existencia de otros mamíferos acuáticos, con lo cual aporta al ODS 15; la sensibilización, formación e investigación, el ahorro de agua, impulso a la movilidad sostenible incluyendo acciones de impulso de navegación eléctrica y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Hay tres puertos que muestran avances en todos los ODS de medio ambiente: Puerto Banús, Marina Ibiza y Real Club Náutico de Palma RCNP.

Marina Ibiza, también destaca por su contribución a la reducción de emisiones en sus operaciones convencionales y en su movilidad interna, no tanto en la externa. RCNP, aporta los resultados de huella de carbono de mayor interés, aunque su apoyo a la movilidad no emisora no parece tan claro. Lo más destacable es su participación en acciones de conservación directa y de sensibilización, información e investigación en materia de ecosistemas marinos.

Port Adriano también destaca en el ODS 14 en relación con acciones para la protección de la posidonia y sensibilización e información sobre la biodiversidad marina. Como conclusión global, considerando que los ODS de planeta son los más relevantes de cara a la contribución del sector náutico respecto a los objetivos de la Agenda 2030, se concluye que el más implicado en esta senda es Puerto Banús.

Marina Ibiza, Port Adriano y Real Club Náutico de Palma (RCNP), con una valoración positiva en planeta se mantienen cerca. Debe destacarse la gran implicación de RCNP en los ODS de personas, en la misma línea de Puerto Banús, que informa de una gran implicación en la ayuda a colectivos desfavorecidos.

A continuación, se exponen las principales variables descriptivas de estos diez clubs seleccionados. El ODS 5, valora la capacidad de una empresa de incorporar talento femenino, y más en un sector tan históricamente masculinizado como el náutico. Puerto Banús y Sotogrande tienen en torno a un tercio de la plantilla femenina, y además Puerto Banús declara un 15% delpersonal de dirección femenino.

Respecto al ODS 17, se concluye que los clubes más implicados en redes colaborativas para la Agenda 2030 son Marina Ibiza, implicado en Bandera Azul, Red Pacto Mundial, Huella de Carbono MITECO, y Foro Marino de Ibiza y Formentera; y Puerto Banús, que forma parte de forma directa de Bandera Azul, Alianza Net-Zero Mar, Red Pacto Mundial, y a través de la Asociación Marinas de Andalucía, el Sello Odyssea.