Torremolinos abre el plazo de solicitud de las ayudas escolares

El Ayuntamiento de Torremolinos abre el plazo para solicitar las ayudas escolares para el próximo curso lectivo, que podrán tramitarse del 1 al 30 de abril tanto de forma presencial como on line, para las que destinará un presupuesto total de 220.000 euros, según ha informado el Consistorio.

Así, el total del presupuesto para las ayudas de Infantil asciende a 50.000 euros, y las de Primaria y Secundaria a 170.000, percibiendo cada familia por las primeras 200 euros y 150 por las segundas.

Como novedad este año, para la adjudicación de la ayuda no habrá diferencia de renta entre la educación Infantil, Primaria y Secundaria, es decir, que el máximo de renta que se pide es el mismo para todas las familias, lo que permite que se beneficie un mayor número, han inicado.

Para hacer la solicitud, se deberá presentar el formulario cumplimentado, una fotocopia del DNI del solicitante o la tarjeta de residencia, del libro de familia, de todas las declaraciones de la renta del ejercicio 2022 de la unidad familiar o en su defecto los certificados de estar exento de la presentación del I.R.P.F., de los carnets de familia numerosa si procede, un certificado bancario y una autorización si presenta la solicitud en nombre de otro solicitante.

Una vez presentada la solicitud, el Ayuntamiento comunicará por SMS la aprobación o la denegación provisional de la ayuda, destacando que en el segundo caso habrá un plazo para alegar y aportar la documentación pertinente. Por el contrario, ha informado de que si recibe la concesión de la ayuda, ya puede realizar las compras del material escolar a cuenta del ingreso que se le hará, para lo que el beneficiario dispone de tres meses para presentar las facturas en el Registro General del Ayuntamiento de Torremolinos.

El importe económico de la ayuda deberá destinarse a la adquisición de material educativo y didáctico como el escolar o de escritura, informático, electrónico y para el suministro de acceso a redes de telecomunicaciones, así como libros de texto y cuadernos de ejercicios complementarios, indumentaria deportiva, uniformes, gafas, material auditivo y ortopédico.

Por otro lado, desde el Consistorio han remarcado la importancia de solicitar factura de todas las compras a nombre del solicitante para justificar la ayuda, ya que han especificado que no se admiten tickets, mientras que la ropa deportiva debe especificarse como tal y no con nombres genéricos al no ser válidos conceptos como ropa de calle o interior.