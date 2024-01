Zona de Bajas Emisiones en Torremolinos: no habrá sanciones en los primeros seis meses

La Delegación de Tráfico y Transporte del Ayuntamiento de Torremolinos está llevando a cabo una campaña de comunicación, sensibilización y participación ciudadana sobre la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro, en la que no se sancionará a ningún conductor durante al menos los seis primeros meses de funcionamiento, según ha informado este miércoles el Consistorio.

En lo que respecta a la adquisición de los distintivos medioambientales, desde el Ayuntamiento han señalado que “los vecinos deberán acudir a las oficinas de Correos, a la Jefatura Provincial de Tráfico o a gestorías administrativas con la documentación del permiso de circulación y ficha técnica del vehículo”.

Por parte del Consistorio se han venido realizando desde finales del año 2021 una serie de actuaciones en el cumplimiento de lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, las cuales se enmarcan en un proyecto en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado con fondos Next Generation procedentes de la EU.

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es obligatoria para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes según fija la Unión Europea, han recordado.

Calles incluidas en la ZBE

En concreto, las calles que se incluyen dentro de la ZBE son un tramo de calle Hoyo, entre Eduardo Aguilera y Maestra Miret; Río Aranda, Eduardo Aguilera, Maestra Miret, la avenida de los Manantiales entre plaza Picasso e Isabel Manoja, el ramal de los Manantiales, Río Salazar, Río Arba, Río Subordán, Madre del Buen Consejo, un tramo de calle María Barrabino y la calle Río Mesa.

Según han indicado, pueden transitar por esta zona sin ningún tipo de restricción los vehículos registrados en Torremolinos con etiqueta 0, ECO y C, mientras que aquellos con etiqueta B pueden hacerlo sin ningún tipo de restricción entre las 21:00 horas y las 08:00 horas, o a cualquier hora del día siempre que vayan a carga y descarga, acceso a parking particular o de pago, o para acceder a un establecimiento hotelero. Así, salvo estas excepciones, los vehículos con etiqueta B no pueden transitar por las mencionadas calles entre las 8:00 horas y las 21:00 horas.

Tampoco podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones los vehículos carentes de etiqueta ambiental, mientras que cualquiera puede circular mediante una autorización municipal expresa del Ayuntamiento de Torremolinos.