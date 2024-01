Las calles de Málaga que formarán parte de la Zona de Bajas Emisiones

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga entrará en vigor, de forma gradual, a lo largo del primer trimestre del 2024. El Ayuntamiento de Málaga elaboró una ordenanza de Movilidad Sostenible en el que se indicaban las calles que formarían parte de esta zona, así como los vehículos que tendrán permitido entrar y los que lo tendrán prohibido. Como ya anunció el consistorio a finales del pasado mes de diciembre, iniciará este proyecto sin restricciones, ya que éstas llegarán a partir del segundo año para los coches y las motos y a partir del quinto para las furgonetas.

Calles de la Zona de Bajas Ediciones

En Málaga, la ZBE tendrá una extensión de 437 hectáreas. Las calles que la formarán son: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, Plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Qué vehículos podrán circular en la ZBE

Las restricciones a los vehículos se harán de forma gradual. En el primer año solo podrán acceder a la ZBE los vehículos (coche y motos) acreditados por la DGT con la etiqueta ambiental CERO, ECO, C y B y sin etiquetas. En el segundo año entrarán los que tengan la etiqueta ambiental CERO, ECO, C y B y sin etiquetas, pero que estén domiciliados en Málaga. Por último, en el tercer año podrán circular por esta zona los vehículos con etiqueta ambiental CERO, ECO y C y los que tengan la B o sin etiquetas, pero que estén acreditados en Málaga.

En el caso de las furgonetas, los cuatro primeros años circularán las que tengan la etiqueta CERO, ECO, C y B y los que no tengan etiquetas. A partir del quinto año accederán los que tengan la etiqueta CERO, ECO y C y los que tengan la B o no tengan etiquetas, pero que estén domiciliados en Málaga.

Los transportes colectivos regulares de viajeros (taxi y VTC); los que tengan la consideración de vehículos históricos y camiones podrán circular libremente por la ZBE. También tendrán acceso, previa comunicación y con comprobación automatizada, los vehículos de asistencia sanitaria, tanto pública como privada; los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; servicios municipales y servicios privados de especial necesidad.